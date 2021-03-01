Гродненца подозревают в создании финансовых пирамид. Он полагает, что это может быть связано с его позицией





В 2017-м Игнатий рассказывал о том, что такое автоломбард. Фото: autogrodno.by





обратился подозреваемый гродненец — Игнатий Жубрун. Говорит, с удивлением узнал, что находится в розыске. А еще он предполагает, что пристальное внимание со стороны следственных органов возникло к нему из-за того, что он участвовал в акциях протеста и финансово помогал людям после событий августа прошлого года. В деле, по информации СК, 40 потерпевших. В редакцию TUT.BYподозреваемый гродненец — Игнатий Жубрун. Говорит, с удивлением узнал, что находится в розыске. А еще он предполагает, что пристальное внимание со стороны следственных органов возникло к нему из-за того, что он участвовал в акциях протеста и финансово помогал людям после событий августа прошлого года.





По данным следствия, 33-летний гродненец организовал две микрофинансовые организации весной 2014 года. Клиентам предлагали вкладывать деньги под большой процент. На протяжении нескольких лет мужчина, мол, получал от местных жителей разные суммы денег, однако обязательства свои, заявляли в СК, исполнял не в полном объеме. В конце января 2020 года директор, мол, заявил о банкротстве фирм.





Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК — за мошенничество в особо крупном размере. Потерпевших, по информации СК, более 40 человек. Общая сумма ущерба — более 900 тыс. рублей. СК также сообщил, что мужчина скрывается, его объявили в розыск.





— Было удивительно узнать, что я в розыске. Да, сейчас я живу в Польше, но никакого секрета, в том числе и для следователей, здесь нет. Я уехал в сентябре, в ноябре в отношении меня было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В общем, я был уверен: раз никаких дел нет, то их и дальше не будет. Но в декабре я узнал о том, что я подозреваемый в мошенничестве, — рассказывает Игнатий Жубрун.





Он говорит, что за последние годы открывал несколько фирм. Занимался производством и продажей пластиковых окон, потом были услуги солярия, затем — предоставление и привлечение микрозаймов, производство и продажа арахисовой пасты.





— Эти бизнесы открывались постепенно, развивались — и закрывались. В общем, это нормальная картина для бизнеса: когда он перестает приносить ожидаемую прибыль — его закрывают. Сначала был большой спрос на окна — и я открыл фирму. Потом запустил сеть студий загара в Гродно . Был соучредителем одного из предприятий, и через год продал свою долю партнеру. Позже, в 2014 году, я запустил направление микрозаймов, учредив ООО «Быстрый займ». В какой-то момент, когда спрос на пластиковые окна стал меньше, я вышел из этого бизнеса. И с микрозаймами тоже в конце концов все подошло к закрытию. Причин несколько: например, снижение покупательской способности, а также постоянное изменение законодательства в сфере микрокредитования, которое усложняло нормальную работу таких предприятий. В 2020 году это направление я тоже закрыл. В этом же году вместе с женой запустили производство и продажу арахисовой пасты «Belka», которая пользовалась спросом. Однако это предприятие пришлось приостановить, потому что мы переехали в Польшу, — рассказывает Игнатий.









Такие документы Игнатий подписывает с теми людьми, которые предоставляли свои финансы предприятию микрозаймов. Фото предоставлено героем материала





Он говорит, что на пике развития компании «Быстрый займ» здесь работало 30 человек в 6 филиалах по всей Беларуси





— Был хороший дружный коллектив, мне было крайне тяжело и больно закрывать филиалы и прощаться с сотрудниками, однако продолжать работу не было возможности после вступления в силу изменений в законодательство, — говорит Игнатий.





Он объясняет, что «Быстрый займ» работал за счет того, что выдавал займы под проценты. Сначала был сформирован уставной фонд предприятия. Затем, чтобы развиваться, фирма стала привлекать и деньги других людей.





— Да, была хорошая прибыль, открывались новые филиалы. И все вроде шло хорошо, но потом вступил в силу указ «О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций», который создавал ограничения для нашей дальнейшей деятельности. Чтобы выполнять свои обязательства и дальше, общество «Быстрый займ» в 2015 году учредило ООО «Быстрый займ ломбард», которое занималось, в свою очередь, ломбардной деятельностью. Мы снова вложили деньги, открыли филиалы… Но необходимой прибыли не было: спрос был небольшим, а издержки — налоги, обязательная охрана, аренда, зарплата и отчисления — достаточно существенными. Все это привело к убыткам. Но мы пытались что-то сделать, чтобы оставаться на плаву. Учредили еще одно ООО — «Быстрый займ лизинг», которое начало активно развивать услугу возвратного лизинга, и к концу первого квартала 2020 года оно начало приносить прибыль. Но в апреле прошлого года вступил в силу указ «О предоставлении и привлечении займов», который поставил ООО «Быстрый займ лизинг» в такие условия, при которых фактически невозможно получать прибыль.





В итоге, видя всю ситуацию, Игнатий, как он рассказывает, решил ликвидировать производство и рассчитаться с кредиторами — в том числе и с теми людьми, которые предоставляли свои деньги «Быстрому займу».





— В начале июня прошлого года было принято решение о ликвидации, все займодатели были оповещены о начале процедуры ликвидации. Но некоторые люди решили не дожидаться ее окончания и обращались в милицию, та в свою очередь отвечала отказом в возбуждении уголовного дела в связи с наличием гражданско-правовых отношений, так как все происходило в соответствии с законодательством. Потом правоохранители все эти заявления объединили в один материал проверки, еще раз проанализировали. В ноябре было принято очередное решение об отказе в возбуждении уголовного дела, — говорит Игнатий.









Фото предоставлено героем материала





Но 23 декабря прошлого года из публикаций в Сети Игнатий узнал, что в отношении него все же возбуждено уголовное дело — правда, уже по статье «Мошенничество».





— Там было написано (по всей видимости, речь про сообщение пресс-службы МВД. — Прим. TUT.BY), что, проверяя спонсорские организации протестного движения, сотрудники ОБЭП вышли на фирму, которая занималась выдачей займов. То есть — на меня. И я якобы завладел денежными средствами граждан на сумму более 300 тысяч рублей и еще и распорядился ими по своему усмотрению. Я сильно удивился. Вообще, уверен: странно говорить, что я виновен, когда еще ничего не доказано. В Конституции есть статья 26, где написано, что никто «не может быть признан виновным в преступлении, если его вина не будет в предусмотренном законом порядке доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда». Это актуально не только в моем случае, кстати.





Игнатий утверждает, что лично он договоры с людьми не заключал, бумаги подписывались с организацией «Быстрый займ». Деньги официально вносились в кассу предприятия, все соответствующие документы, заверяет гродненец, есть.





— Деньги людей использовались исключительно для развития бизнеса, не выводились из хозяйственного оборота предприятия в мою пользу. У меня нет никаких договорных отношений с людьми — и лично я не мог им причинить никакого ущерба, — говорит мужчина.





Он также рассказывает, как сейчас обстоят дела с фирмой, которая находится в стадии банкротства.





— Надо понимать, что процедура ликвидации и банкротства запущена — и она длится какое-то время. Антикризисный управляющий должен взыскать все причитающиеся фирме деньги, произвести выплаты кредиторам, потом она будет смотреть, что остается. Говорить об ущербе сейчас вообще преждевременно. Говорить, что я кого-то обманул — тоже. У меня есть дополнительные источники дохода. Я веду переговоры с людьми и предлагаю им заключить договор уступки права требований и получить свои деньги досрочно, до окончания процедуры банкротства. Кто-то уже воспользовался этим предложением — это 8 человек по 13 договорам на сумму более 140 тысяч рублей, — кто-то еще думает, кто-то отказался. Но всегда есть выбор, я ни от кого не скрываюсь, мой номер телефона есть у людей, они могут позвонить мне, если что-то непонятно или им кажется, что все идет не так, как надо. Но у нас все проходит в рамках закона. Я беру на себя обязательства «Быстрого займа» и честно выполняю то, что обещал, не уклоняюсь, веду переговоры с людьми. Узнать, что меня назвали мошенником и что я обманул людей, было очень обидно. Такие сведения порочат мою деловую репутацию. Я все же планирую возвратиться в Беларусь, когда здесь будет возможно работать и зарабатывать деньги, и дальше заниматься бизнесом.





Игнатий говорит, что связывает пристальное внимание органов к нему еще и с тем, что предприятие «Быстрый займ лизинг» присоединялось к общенациональной забастовке, а сам молодой человек ходил на митинги в августе прошлого года.





— Я поддерживаю идею перемен в нашей стране и, как опытный предприниматель, вижу, как работает бизнес и как живут люди в других странах. Хотелось, чтобы все изменилось в лучшую сторону. Хотел бы увидеть свободу для бизнеса, высокий уровень жизни белорусов. Чтобы он был, хотя бы такой, как в соседних странах. Я ходил на марши и протесты. Ни в каких потасовках или беспорядках не участвовал. Свою гражданскую позицию выражал мирными и законными способами. Также я, да, неоднократно переводил деньги пострадавшим людям, которым требовалось лечение после получения травм. Но разве это преступление? Думаю, именно это все вызвало такой интерес ко мне со стороны органов.