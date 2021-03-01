Источник материала: Хартия'97

Армянская оппозиция предложила Пашиняну сделку 1.03.2021, 9:55

ФОТО: PHOTOLURE.AM

Реализация данного предложения может вывести страну из внутриполитического кризиса.

Руководитель оппозиционной партии «Светлая Армения» Эдмон Марукян призвал премьер-министра Никола Пашиняна не увольнять начальника Главного штаба Вооруженных Сил Оника Гаспаряна, пишет «Новое время» .

Взамен Марукян предложил Пашиняну «сделку» по внеочередным парламентским выборам.

«Мы готовы подписать с премьером любой документ о том, что в случае его отставки и назначения внеочередных парламентских выборов не выдвинем и не поддержим какую-либо кандидатуру на этот пост», — сказал Марукян в ходе видеообращения, опубликованного в Facebook.

По его словам, реализация данного предложения позволит вывести страну из внутриполитического кризиса.

Марукян отметил, что премьер Армении должен отказаться от действий против армии.

Политик считает, что объявляя митинги своих сторонников, Пашинян «преднамеренно ведет страну к потрясениям».

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