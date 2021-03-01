Источник материала: Хартия'97

Медики назвали продукт, на 25% снижающий риск смерти 1 1.03.2021, 9:53

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Секрет кроется в капсаицине.

Ученые из Американской кардиологической ассоциации назвали продукт, способный снизить риск смерти на четверть. Об этом пишет издание Express, пишет lenta.ru .

Специалисты выяснили, что риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или рака снижается на 25 процентов, если регулярно употреблять перец чили.

Медики изучили данные о здоровье более 570 тысяч человек и пришли к выводу, что у включивших в свой рацион этот продукт пациентов снижался риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 26 процентов, от рака — на 23 процента.

Ученые подчеркнули, что такие свойства перца чили объясняются тем, что в нем есть капсаицин, который обладает противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами. Кроме того, он может регулировать уровень глюкозы в крови.

Ранее специалисты пришли к выводу, что употребление большого количества растительного белка в орехах спасает от преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и деменции у женщин старше 50 лет. При этом высокий уровень потребления обработанного красного мяса повышал риск смерти от деменции на 20 процентов.

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