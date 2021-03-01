ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Медики назвали продукт, на 25% снижающий риск смерти

01.03.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Медики назвали продукт, на 25% снижающий риск смерти

1
  • 1.03.2021, 9:53
  • 1,662
Медики назвали продукт, на 25% снижающий риск смерти

Секрет кроется в капсаицине.

Ученые из Американской кардиологической ассоциации назвали продукт, способный снизить риск смерти на четверть. Об этом пишет издание Express, пишет lenta.ru.

Специалисты выяснили, что риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или рака снижается на 25 процентов, если регулярно употреблять перец чили.

Медики изучили данные о здоровье более 570 тысяч человек и пришли к выводу, что у включивших в свой рацион этот продукт пациентов снижался риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 26 процентов, от рака — на 23 процента.

Ученые подчеркнули, что такие свойства перца чили объясняются тем, что в нем есть капсаицин, который обладает противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами. Кроме того, он может регулировать уровень глюкозы в крови.

Ранее специалисты пришли к выводу, что употребление большого количества растительного белка в орехах спасает от преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и деменции у женщин старше 50 лет. При этом высокий уровень потребления обработанного красного мяса повышал риск смерти от деменции на 20 процентов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Россияне обновили список авто, попадающих под «налог на роскошь»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by