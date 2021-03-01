Источник материала: Хартия'97

На рынке потребительских кредитов произошли кардинальные сдвиги 1.03.2021, 9:43

В конце августа Нацбанк прикрутил краник выдачи ликвидности в систему.

С тех пор на рынке потребительских кредитов произошли кардинальные сдвиги, пишет сайт banki24.by .

С 24 августа 2020 года НБРБ прекратил постоянно доступные операции поддержки ликвидности банков. Первоначально запрет действовал до середины сентября, но неоднократно продлялся. Сейчас дедлайн установлен на 18 мая 2021 года.

На решение Нацбанка в 2020 году повлиял целый комплекс причин. Мы выделяем среди них высокие девальвационные ожидания предприятий и населения, а также отсутствие уверенности в завтрашнем дне у белорусов.

Возможно, какие-то решения будут приняты 12 марта. На этот день отложено принятие решения по ставке рефинансирования. Впрочем, последние замеры инфляции, инфляционных ожиданий и ставок по кредитам и депозитам говорят не в пользу отмены запретов.

Уже более 10 лет в Беларуси действует бан на валютное кредитование физлиц. Поэтому решения Нацбанка глубоко влияют на состояние этого сегмента кредитного рынка.

Рынок потребкредитования населения непрерывно сужается с сентября. Это значит, что задолженность физлиц по потребительским кредитам сокращается уже 5 месяцев подряд.

Сравните: на 1 сентября обязательства белорусов по потребительским кредитам были равны 5,884 млрд BYN, а к 1 февраля опустились до 5,419 млрд BYN. За этот период рынок упал на 465 млн BYN. Сужение рынка произошло, поскольку новых кредитов было выдано меньше, чем погашено старых.

Падение рынка потребительского кредитования не несет хороших новостей для банков. Потребкредиты — один из основных источников заработка: если выдается меньше займов по рыночным ставкам, то заработок падает.

Согласно январскому докладу зампреда правления Нацбанка Сергея Калечица в 2020 году маржа банков сократилась до минимума за 13 лет. Даже во время кризисов 2009 г., 2011 г. и 2014—2016 гг. ситуация с маржой была лучше.

Если падение потребительского кредитования продолжится, не исключено, что прошлогодний антирекорд по марже будет побит. Потери банкам несут списание, рассрочка и отсрочка проблемных кредитов госпредприятий.

Интересно, что в январе 2021-го существенно замедлился прирост долга физлиц по жилищным кредитам. За этот месяц обязательства выросли всего на 34,5 млн BYN. Для сравнения: за январь 2020 года долг по жилищным кредитам увеличился на 90,9 млн BYN.

В целом на 1 февраля белорусы задолжали банкам 9,978 млрд BYN по жилищным кредитам и 5,419 млрд BYN по потребительским. Общий объем задолженности по всем кредитам населения на ту же дату составил 15,6 млрд BYN.

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