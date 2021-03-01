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Белорусы США поддержали протестующих соотечественников
Источник материала: Хартия'97
Белорусы США поддержали протестующих соотечественников
Борющихся за свободу белорусов поддерживают даже по ту сторону океана.
Вчера в городах США прошли акции в поддержку протестующих белорусов.
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Борющихся за свободу белорусов поддерживают даже по ту сторону океана.
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