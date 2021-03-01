Источник материала: Хартия'97

«Флагман Беларуси за 26 лет правления агрофюрера вот-вот превратится в тыкву» 6 1.03.2021, 9:20

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«Беларуськалий» перехитрил сам себя.

Telegram-канал «Ник и Майк» рассказывает, как Лукашенко своими действиями уничтожает «Беларуськалий»:

– Норвежскому трейдеру Yara, который очень следит за своими партнерами самое время задуматься: надо ли сотрудничать с предприятием, которое плюет на все права человека. Кажется, что у рабов на плантациях было больше прав, чем у сегодняшних солигорских шахтеров. А цена вопроса для Головатого ох как высока – 5-летний контракт на 1,8 млрд долларов. Белорусы собрали уже 50 тысяч подписей за разрыв контракта. Кажется, у Иван Иваныча бессонные ночи и, возможно, мокрые штанишки.

Но и без решения Yara уже очевидно, что в этот раз «Беларуськалий» перехитрил сам себя. На рынках Бразилии и Юго-Восточной Азии калийные котировки выросли на 10-12 процентов (до 270 долларов) и продолжают идти вверх. Конъюнктура рынка серьезно улучшилась. Потребления калийных удобрений выросло на 4%, Бразилия и Индия закупили рекордные объемы. Аналитики связывают это с хорошим положением производителей сельскохозяйственных культур.

За 11 месяцев 2020 года чистая прибыль «Беларуськалия» сократилась в 13,5 раз – до 40 млн долларов (годом ранее цифры была 540 млн долларов). Демпинговать можно сколько угодно, но экономику предприятия дубинками не заставишь сходиться. Перед глазами яркий пример БМЗ (об уникальности жлобинской ситуации расскажем несколько позже).

Так вот, теперь на эти 40 миллионов долларов нужно содержать полстраны – хоккейное «Динамо», футбольный, хоккейный и волейбольный «Шахтер» и вообще весь Солигорск, «Славянский базар» и так далее. «Беларуськалий» - один из главных столпов экономики Беларуси и опор режима. Но и его хунта умудрилась довести до ручки. Флагман Беларуси» за 26 лет правления агрофюрера вот-вот превратится в тыкву. Как и все, до чего дотрагивается его рука с посиневшими пальцами.

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