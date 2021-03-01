«А зачем США и Европе тратить силы на свержение Лукашенко, если Беларусь останется союзником России?»

Источник материала: Салiдарнасць

Почему не спешат с санкциями.

— На прошлой неделе США и Европа в очередной раз намекнули на то, чего они ожидают от белорусов, — пишет Телеграм-канал Кукловод и овца . — В начале недели верховный представитель ЕС по иностранным делам анонсировал, что четвёртый пакет санкций против белорусского режима будет принят уже в марте. В это же время конгресс США принял резолюцию об усилении мер против группировки Лукашенко и защите белорусского суверенитета от возможных посягательств со стороны РФ. Страны Запада обещают не ограничиваться давлением на режим, но и помочь пострадавшим белорусам.

Примечательно, что и США, и ЕС анонсировали новые меры в поддержку белорусского народа в день встречи Путина и Лукашенко в Сочи. Это довольно очевидный посыл к белорусам: смотрите, в то время как мы вам помогаем, хозяин Кремля вовсю обнимается с человеком, который терроризирует и грабит белорусский народ. Нам предлагают подумать над вопросом: кто враг белорусов, а кто друг? Ответ на него крайне важен для дальнейшей политики Запада в отношении Беларуси.

ЕС и США играют вдолгую — им не так и важен сам факт свержения Лукашенко. Им важно быть уверенными, что после ухода диктатора Беларусь неотвратимо станет на путь демократического и проевропейского развития. Есть вполне рациональные опасения, что даже после демократического транзита через пару лет белорусы опять выберут очередного автократа и свернут на путь тесных отношений с Россией. В таком сценарии все ресурсы, потраченные Западом на помощь белорусам в борьбе с диктатором, не принесут ему никакой пользы.

А и у США, и у ЕС есть длинная и печальная история безрезультатной поддержки народов на пути к демократии. Наиболее близкий к нам пример — это начало девяностых в России. К концу советского периода коммунистическая модель развития привела страну на грань нищеты, всерьёз замаячила перспектива голода. Тогда странами Запада была оказана колоссальная по объёму гуманитарная помощь едой и одеждой. Как на это ответили россияне? На выборах 93 года проголосовали за националистов (ЛДПР) и коммунистов — партии с ярко выраженной антизападной позицией.

В переходе к рыночным отношениям Россия также получила существенную организационную и финансовую поддержку. Именно рыночные реформы обеспечили бурный рост РФ в нулевые годы (эффект реформ всегда имеет задержку в несколько лет). И сейчас Путин использует экономический потенциал, созданный при больших вложениях Запада, против него самого. А главным союзником выбран Китай, который для России не сделал ничего кроме вырубки сибирских лесов.

США и ЕС извлекли уроки из прошлых ошибок и сейчас готовы оказывать существенную помощь только в том случае, если видят, что народ в поддерживаемой стране окончательно созрел к демократическому и прозападному пути развития. Например, в 2014 году Киевский Майдан пестрел флагами ЕС и США, его лидеры чётко провозглашали отказ от пророссийского вектора. В результате Украина получила очень большую поддержку, а Запад получил страну, которая уверенно стала на путь интеграции в Европу.

Протестное движение в Беларуси вызывает у Запада большие сомнения. Ни Бабарико, ни Тихановская, ни Латушко, ни Цепкало не обещали выхода из союзного государства РБ и РФ в случае прихода к власти. Вступления в НАТО тоже никто не обещал. На митингах не были замечены ни флаги ЕС, ни США в сколько-нибудь значимом количестве. Уровень симпатии к России и Кремлю среди белорусов хоть и сильно упал, но всё ещё весьма существенен. И возникает вопрос: а зачем американцам и европейцам тратить силы на свержение Лукашенко, если даже после этого Беларусь останется союзником России?

Латушко: «Лукашенко никогда не станет добровольно разговаривать с народом. Только под давлением»

Разумной (хоть и весьма циничной) стратегией для Запада будет дать дозреть ситуации в РБ. Чтобы тяжёлый экономический кризис и репрессии создали у каждого белоруса фундаментальное неприятие диктатуры и дружбы с соседней диктатурой. Чтобы на десятилетия вперёд белорусы стали говорить: «лишь бы не было Лукашенко и его друга Путина». В такой ситуации помощь в смене режима станет для Запада действительно выгодной геополитической инвестицией. Нам, понятное дело, «дозревать» совершенно не хочется.