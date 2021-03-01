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История отношений Лукашенко со старшим сыном: 5 особенностей + фото

01.03.2021 10:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

История отношений Лукашенко со старшим сыном: 5 особенностей + фото
Фото: president.gov.by
Одной из неожиданностей минувшей недели стала анонсированная руководителем страны отставка его старшего сына с поста помощника президента по национальной безопасности, на которой он курировал силовые спецподразделения.

Во время избрания Виктора Лукашенко президентом НОК его отец заявил:

«Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями».


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Фото: noc.by

В связи с этим UDF.BY рассказывает, как менялись отношения Александра Лукашенко со старшим сыном.

Отец не уделял много внимания воспитанию старшего сына



Нельзя сказать, что Лукашенко не был заботливым и любящим отцом. Об этом свидетельствуют воспоминания и фотографии с того периода. Но надо учитывать, что Виктор окончил школу в 1993 году, а в конце-80-х и начале 90-х его отец был больше всего озабочен своей политической карьерой, мечтая о посте президента.

История отношений Лукашенко со старшим сыном: 5 особенностей + фото

Лукашенко во время голосования на президентских выборах-1994. Виктор – внутри автомобиля. Фото president.gov.by

Недавно Лукашенко сам признался:

«Я слишком был занятым человеком, когда у меня были старший, средний. Хлеб насущный надо было зарабатывать каждый день, вертеться, крутиться больше».


Лукашенко целенаправленно делал старшего сына своей опорой во власти



Руководитель страны не раз говорил, что у него нет друзей. Но судя по биографии Виктора Лукашенко, он пытался сделать из него опору во власти – кому доверять, если не сыну?

История отношений Лукашенко со старшим сыном: 5 особенностей + фото

1997 год. Раньше рядом с Лукашенко был Виктор, а не Коля. Фото president.gov.by

Виктор пробовал себя на дипломатической работе, но эта деятельность не пришлась ему по душе. И в 2005 году отец назначил 29-летнего сына своим помощником по национальной безопасности. Это произошло вопреки законодательству, запрещавшему чиновникам брать на работу родственников, но Виктору пригодилась его служба в пограничном спецназе (ОСАМ).

То, что старший сын занимал эту должность больше 15 лет, говорит о том, что, по крайней мере, определенный период Виктор успешно выполнял поставленную им задачу, работая на удержанием отцом власти.

Виктор не стал копией отца в политике


И все же теперь можно сделать вывод, что старший сын не обладает тем запредельным уровнем политических амбиций, которые есть у его отца.

Несмотря на внешнее сходство, Виктор скорее пошел характером в мать. Недавно Лукашенко сказал:

«Коля — он кремень, как отец, а старший и средний — они очень мягкие, порядочные».



История отношений Лукашенко со старшим сыном: 5 особенностей + фото

Виктор Лукашенко (второй слева), его бабушка по маме — на переднем плане. Фото tut.by

Трудно вспомнить, когда Виктор Лукашенко делал резкие высказывания, нет подтвержденной информации о его конфликтах с другими политическими фигурами. Старший сын руководителя страны давно находится в тени Николая. И вот Виктор уходит с госслужбы руководить общественной организацией.

Лукашенко не стесняется в выражениях, говоря о старшем сыне



С одной стороны, руководитель страны не раз публично хвалил Виктора, говоря о его работе на посту помощника президента по национальной безопасности.

С другой – он словно не думал о его авторитете среди коллег, пытаясь понравиться окружающим.
Чего стоит история от Лукашенко, как он воспитывал сына в детстве ремнем:

«Виктор, как старший, часто получал от меня. Средний, Дима, уже видел, как Вите попадало, и ровненько стоял рядом».


А вот еще одна забавная история от Лукашенко-старшего:

«Был момент однажды, мне рассказали, лет пять назад. У меня старший сын — черномазый такой. Идет он мимо Дома правительства по улице, к нему подходит милиционер: «Покажите свои документы». Он достает документы, а тот: «Ой, извините!» Я потом говорю, а почему так? А он на кавказца, наверное, похож, отвечают».


Лукашенко редко видится со старшим сыном


Несколько лет назад Рамзан Кадыров при личной встрече с руководителем Беларуси сказал ему:

«У меня есть просьба от своего брата Виктора Лукашенко. Он просил передать вам слова приветствия – он давно не видел вас».
 
 
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