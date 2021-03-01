Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями».

Фото: noc.by

Отец не уделял много внимания воспитанию старшего сына

Лукашенко во время голосования на президентских выборах-1994. Виктор – внутри автомобиля. Фото president.gov.by

«Я слишком был занятым человеком, когда у меня были старший, средний. Хлеб насущный надо было зарабатывать каждый день, вертеться, крутиться больше».

Лукашенко целенаправленно делал старшего сына своей опорой во власти

1997 год. Раньше рядом с Лукашенко был Виктор, а не Коля. Фото president.gov.by

Виктор не стал копией отца в политике

«Коля — он кремень, как отец, а старший и средний — они очень мягкие, порядочные».







Виктор Лукашенко (второй слева), его бабушка по маме — на переднем плане. Фото tut.by

Лукашенко не стесняется в выражениях, говоря о старшем сыне

«Виктор, как старший, часто получал от меня. Средний, Дима, уже видел, как Вите попадало, и ровненько стоял рядом».

«Был момент однажды, мне рассказали, лет пять назад. У меня старший сын — черномазый такой. Идет он мимо Дома правительства по улице, к нему подходит милиционер: «Покажите свои документы». Он достает документы, а тот: «Ой, извините!» Я потом говорю, а почему так? А он на кавказца, наверное, похож, отвечают».

Лукашенко редко видится со старшим сыном

«У меня есть просьба от своего брата Виктора Лукашенко. Он просил передать вам слова приветствия – он давно не видел вас».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так История отношений Лукашенко со старшим сыном: 5 особенностей + фото Виктор так и не стал копией отца в политике.

Во время избранияпрезидентом НОК его отец заявил:https://udf.by/uploads/posts/2019-09/thumbs/1568226848_viktor_09.jpegВ связи с этимрассказывает, как менялись отношениясо старшим сыном.Нельзя сказать, что Лукашенко не был заботливым и любящим отцом. Об этом свидетельствуют воспоминания и фотографии с того периода. Но надо учитывать, что Виктор окончил школу в 1993 году, а в конце-80-х и начале 90-х его отец был больше всего озабочен своей политической карьерой, мечтая о посте президента.Недавно Лукашенко сам признался:Руководитель страны не раз говорил, что у него нет друзей. Но судя по биографии Виктора Лукашенко, он пытался сделать из него опору во власти – кому доверять, если не сыну?Виктор пробовал себя на дипломатической работе, но эта деятельность не пришлась ему по душе. И в 2005 году отец назначил 29-летнего сына своим помощником по национальной безопасности. Это произошло вопреки законодательству, запрещавшему чиновникам брать на работу родственников, но Виктору пригодилась его служба в пограничном спецназе (ОСАМ).То, что старший сын занимал эту должность больше 15 лет, говорит о том, что, по крайней мере, определенный период Виктор успешно выполнял поставленную им задачу, работая на удержанием отцом власти.И все же теперь можно сделать вывод, что старший сын не обладает тем запредельным уровнем политических амбиций, которые есть у его отца.Несмотря на внешнее сходство, Виктор скорее пошел характером в мать. Недавно Лукашенко сказал:Трудно вспомнить, когда Виктор Лукашенко делал резкие высказывания, нет подтвержденной информации о его конфликтах с другими политическими фигурами. Старший сын руководителя страны давно находится в тени Николая. И вот Виктор уходит с госслужбы руководить общественной организацией.С одной стороны, руководитель страны не раз публично хвалил Виктора, говоря о его работе на посту помощника президента по национальной безопасности.С другой – он словно не думал о его авторитете среди коллег, пытаясь понравиться окружающим.Чего стоит история от Лукашенко, как он воспитывал сына в детстве ремнем:А вот еще одна забавная история от Лукашенко-старшего:Несколько лет назадпри личной встрече с руководителем Беларуси сказал ему: