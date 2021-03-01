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История отношений Лукашенко со старшим сыном: 5 особенностей + фото
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
Во время избрания Виктора Лукашенко президентом НОК его отец заявил:
«Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями».
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Фото: noc.by
В связи с этим
Отец не уделял много внимания воспитанию старшего сына
Нельзя сказать, что Лукашенко не был заботливым и любящим отцом. Об этом свидетельствуют воспоминания и фотографии с того периода. Но надо учитывать, что Виктор окончил школу в 1993 году, а в конце-80-х и начале 90-х его отец был больше всего озабочен своей политической карьерой, мечтая о посте президента.
Лукашенко во время голосования на президентских выборах-1994. Виктор – внутри автомобиля. Фото president.gov.by
Недавно Лукашенко сам признался:
«Я слишком был занятым человеком, когда у меня были старший, средний. Хлеб насущный надо было зарабатывать каждый день, вертеться, крутиться больше».
Лукашенко целенаправленно делал старшего сына своей опорой во власти
Руководитель страны не раз говорил, что у него нет друзей. Но судя по биографии Виктора Лукашенко, он пытался сделать из него опору во власти – кому доверять, если не сыну?
1997 год. Раньше рядом с Лукашенко был Виктор, а не Коля. Фото president.gov.by
Виктор пробовал себя на дипломатической работе, но эта деятельность не пришлась ему по душе. И в 2005 году отец назначил 29-летнего сына своим помощником по национальной безопасности. Это произошло вопреки законодательству, запрещавшему чиновникам брать на работу родственников, но Виктору пригодилась его служба в пограничном спецназе (ОСАМ).
То, что старший сын занимал эту должность больше 15 лет, говорит о том, что, по крайней мере, определенный период Виктор успешно выполнял поставленную им задачу, работая на удержанием отцом власти.
Виктор не стал копией отца в политике
И все же теперь можно сделать вывод, что старший сын не обладает тем запредельным уровнем политических амбиций, которые есть у его отца.
Несмотря на внешнее сходство, Виктор скорее пошел характером в мать. Недавно Лукашенко сказал:
«Коля — он кремень, как отец, а старший и средний — они очень мягкие, порядочные».
Виктор Лукашенко (второй слева), его бабушка по маме — на переднем плане. Фото tut.by
Трудно вспомнить, когда Виктор Лукашенко делал резкие высказывания, нет подтвержденной информации о его конфликтах с другими политическими фигурами. Старший сын руководителя страны давно находится в тени Николая. И вот Виктор уходит с госслужбы руководить общественной организацией.
Лукашенко не стесняется в выражениях, говоря о старшем сыне
С одной стороны, руководитель страны не раз публично хвалил Виктора, говоря о его работе на посту помощника президента по национальной безопасности.
С другой – он словно не думал о его авторитете среди коллег, пытаясь понравиться окружающим.
Чего стоит история от Лукашенко, как он воспитывал сына в детстве ремнем:
«Виктор, как старший, часто получал от меня. Средний, Дима, уже видел, как Вите попадало, и ровненько стоял рядом».
А вот еще одна забавная история от Лукашенко-старшего:
«Был момент однажды, мне рассказали, лет пять назад. У меня старший сын — черномазый такой. Идет он мимо Дома правительства по улице, к нему подходит милиционер: «Покажите свои документы». Он достает документы, а тот: «Ой, извините!» Я потом говорю, а почему так? А он на кавказца, наверное, похож, отвечают».
Лукашенко редко видится со старшим сыном
Несколько лет назад Рамзан Кадыров при личной встрече с руководителем Беларуси сказал ему:
«У меня есть просьба от своего брата Виктора Лукашенко. Он просил передать вам слова приветствия – он давно не видел вас».
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Виктор так и не стал копией отца в политике.
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