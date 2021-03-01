В Жабинковском районе фура переехала мужчину. По предварительной информации, он лежал на дороге

Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесами большегруза в Жабинковском районе, сообщили в пресс-службе МВД.

Авария произошла 26 февраля, в 20.00, на 6-м километре трассы Орепичи — Степанки — Соколово. Установлено, что 45-летний водитель грузовика Volvo наехал на необозначенного фликером 45-летнего мужчину. По предварительной информации, последний лежал на проезжей части дороги.

В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия.

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