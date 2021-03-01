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Посреди британского города нашли огромную бомбу времен Второй мировой и взорвали ее прямо на месте (видео)

01.03.2021 10:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Прошедшие выходные определенно запомнятся многим жителям города Эксетер в британском графстве Девоншир. Еще в пятницу неподалеку от кампуса местного университета была обнаружена крупная бомба, сброшенная во время Второй мировой войны самолетом люфтваффе. В нашей стране такого рода находку обычно эвакуируют на специальный полигон, но в Эксетере бомбу решили взорвать прямо на месте. Получилось эффектно.

Бомба была найдена в прошедшую пятницу утром на одной из строительных площадок города. Это оказался фугас SC1000 весом в тонну, которых было немало сброшено на Соединенное королевство немецкими самолетами. Среди британских солдат бомба получила прозвище «Герман» в честь рейхсминистра авиации Германа Геринга. Ради того, чтобы избавиться от очередного «Германа», пережившего войну, спасательным службам Эксетера пришлось эвакуировать всех жителей города в радиусе 365 метров от места находки. На это понадобилось около полутора суток, после чего в субботу вечером бомбу подорвали там, где она и была обнаружена.

Многим из жителей домов, попавших в зону оцепления, не удалось вернуться в них и к вечеру воскресенья. Судя по фотографиям, некоторые здания пострадали от взрыва. Городские службы продолжают ликвидацию его последствий.

Посреди британского города нашли огромную бомбу времен Второй мировой и взорвали ее прямо на месте (видео)
Посреди британского города нашли огромную бомбу времен Второй мировой и взорвали ее прямо на месте (видео)
Посреди британского города нашли огромную бомбу времен Второй мировой и взорвали ее прямо на месте (видео)

 
 
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Прошедшие выходные определенно запомнятся многим жителям города Эксетер в британском графстве Девоншир. Еще в пятницу неподалеку от кампуса местного...
 
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