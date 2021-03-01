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Латушко призвал ЕС ужесточить санкции против режима Лукашенко

01.03.2021 10:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Член президиума Координационного совета Павел Латушко призвал ЕС ужесточить санкции против репрессивного режима в Беларуси.

«Санкций ЕС недостаточно, фактически, они не имеют никакого эффекта. Это косметические меры. В течение шести месяцев беларусы подвергаются массовым репрессиям по всей стране. Девять человек было убито, больше 33000 человек арестовано. Минимум 1800 человек были подвергнуты пыткам в тюрьмах. Также было арестовано 500 журналистов», - заявил Латушко в интервью немецкому изданию Die Welt, опубликованном 28 февраля 2021 года.

«Санкции … должны быть инструментом давления на Лукашенко, … должны заставить режим вступить в переговоры. Лукашенко никогда не станет добровольно разговаривать с народом. Это может произойти только под давлением», - отметил он.

По его словам, речь идет о санкциях ЕС на разных уровнях.

«…важно принять меры в отношении судей, выносящих несправедливые приговоры. Это около 400 человек. Многие прокуроры и следователи также должны попасть под санкции. До сих пор не было возбуждено ни одного дела об убийствах мирных беларусов», - констатировал Латушко.

«Санкции должны быть целенаправленными и чувствительными для режима», - заключил он.

 
 
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Член президиума Координационного совета Павел Латушко призвал ЕС ужесточить санкции против репрессивного режима в Беларуси.
 
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