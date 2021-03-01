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В Гомеле "заминировали" сразу 2 школы

01.03.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сообщения о взрывных устройствах поступили в воскресенье в гомельскую милицию из средней школы №67 и гимназии №10

Не место выбыли наряды органов внутренних дел, экстренные службы и саперы. 

Как и всегла ранее, взрывные устройства обнаружены не были, сообщает местная милиция
 
 
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Сообщения о взрывных устройствах поступили в воскресенье в гомельскую милицию из средней школы №67 и гимназии №10
 
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