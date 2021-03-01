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В Гомеле "заминировали" сразу 2 школы
Источник материала: Партизан
Сообщения о взрывных устройствах поступили в воскресенье в гомельскую милицию из средней школы №67 и гимназии №10
Не место выбыли наряды органов внутренних дел, экстренные службы и саперы.
Как и всегла ранее, взрывные устройства обнаружены не были, сообщает местная милиция
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Сообщения о взрывных устройствах поступили в воскресенье в гомельскую милицию из средней школы №67 и гимназии №10
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