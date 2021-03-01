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11-ый пошел: фанаты могилевского "Днепра" тоже будут бойкотировать игры команды
Источник материала: Партизан
Фанаты могилевского "Днепра" тоже будут бойкотировать игры команды из-за политической ситуации в стране
Фанаты могилевского "Днепра" будут бойкотировать игры команды из-за политической ситуации в стране.
«В связи с политической ситуацией в стране, фанаты клуба приняли решение бойкотировать домашние и выездные игры команды. Жыве Беларусь!"-
Напомним,
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Фанаты могилевского "Днепра" тоже будут бойкотировать игры команды из-за политической ситуации в стране
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