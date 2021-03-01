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Над Великобританией взорвался огромный метеор – видео

01.03.2021 11:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мар – Sputnik. Многие жители Великобритании стали свидетелями необычного явления – в небе пролетел большой метеор, который удалось снять на видео, пишет The Guardian.

Это произошло в ночь на 28 февраля в Ноттингемшире. Объект был виден 7 секунд. Сначала светился зеленым цветом, а после яркой вспышкой взорвался, войдя в атмосферу планеты. Это может свидетельствовать о том, что в метеоре была большая концентрация меди, сообщили британские ученые, изучившие видео.

В соцсетях опубликованы многочисленные видеоролики с комментариями.

​Один пользователь Twitter написал о запечатленном явлении: "Сначала я подумал, что это яркая звезда или самолет, затем он стал больше и быстрее, затем огромная вспышка осветила небо. Салют!"

Также в интернете стали появляться разного рода шутки на этот счет. Одни утверждали, что падение метеора – это месть за аппарат НАСА Perseverance, приземлившийся на Марсе. Другие говорили, что нужно срочно отправляться на поиски упавшего космического объекта. Тем не менее, специалисты предупредили, что метеор, скорее всего, полностью сгорел при входе в атмосферу Земли, поэтому искать его бесполезно.

Метеоры – это космическое явление, возникающее при сгорании объектов при входе в атмосферу планеты Земля. Огненными шарами называют яркие метеоры, которые порой видны даже при дневном свете.

 
Теги: Минск
 
 
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В соцсетях опубликованы многочисленные видеоролики, на которых запечатлена яркая вспышка, в комментариях очевидцы делятся впечатлениями.
 
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