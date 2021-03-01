В тихом омуте: пикантную деталь наряда Кейт Миддлтон обсуждают в сети

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон продолжает удивлять поклонников: на этот раз темой жарких обсуждений в сети стала пикантная деталь делового образа герцогини.

Пока принц Гарри и мятежная Меган Маркл готовятся к рождению второго ребенка и премьере резонансного интервью у Опры Уинфри, которое уже назвали "скандальной бомбой" для королевы, герцоги Кембриджские продолжают послушно выполнять свои обязанности. Супруги общаются с поданными онлайн, демонстрируя свою любовь к нации и вкус в одежде.

На этот раз Миддлтон решила разбавить привычный деловой образ пикантной деталью: нескромное декольте герцогини не оставило равнодушным никого из зрителей новой видеоконференции герцогов Кембриджских.

Под скромным жакетом "фаворитки" от бренда Smythe в цвете хаки оказалась белая летящая блузка с глубоким вырезом - кажется, что в таком образе фанаты едва ли видели Кейт.

"Вот это Кейт! Смело"; "Как тебе такое, Меган Маркл?"; "Ух ты, декольте. Впервые вижу нашу Кейт такой"; "Королева точно в шоке"; "Вырез просто вау"; "Тихий омут", - написали в сети.

Во время общения онлайн, герцоги обсуждали вакцину от COVID-19. Напомним, что недавно королева Елизавета II рассказала о своем состоянии после прививки.

Читайте также: