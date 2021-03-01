ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В тихом омуте: пикантную деталь наряда Кейт Миддлтон обсуждают в сети

01.03.2021 11:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон продолжает удивлять поклонников: на этот раз темой жарких обсуждений в сети стала пикантная деталь делового образа герцогини.

Пока принц Гарри и мятежная Меган Маркл готовятся к рождению второго ребенка и премьере резонансного интервью у Опры Уинфри, которое уже назвали "скандальной бомбой" для королевы, герцоги Кембриджские продолжают послушно выполнять свои обязанности. Супруги общаются с поданными онлайн, демонстрируя свою любовь к нации и вкус в одежде.

На этот раз Миддлтон решила разбавить привычный деловой образ пикантной деталью: нескромное декольте герцогини не оставило равнодушным никого из зрителей новой видеоконференции герцогов Кембриджских.

Под скромным жакетом "фаворитки" от бренда Smythe в цвете хаки оказалась белая летящая блузка с глубоким вырезом - кажется, что в таком образе фанаты едва ли видели Кейт.

"Вот это Кейт! Смело"; "Как тебе такое, Меган Маркл?"; "Ух ты, декольте. Впервые вижу нашу Кейт такой"; "Королева точно в шоке"; "Вырез просто вау"; "Тихий омут", - написали в сети.

Во время общения онлайн, герцоги обсуждали вакцину от COVID-19. Напомним, что недавно королева Елизавета II рассказала о своем состоянии после прививки.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Герцогиня Кембриджская на своем примере показала как выглядеть сексуально, но при этом не выходить за рамки дозволенного.
 
Новости дня
Новости разные
 
Без кредита: Кремль не признает легитимность белорусского режима
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by