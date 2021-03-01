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В тихом омуте: пикантную деталь наряда Кейт Миддлтон обсуждают в сети
01.03.2021 11:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон продолжает удивлять поклонников: на этот раз темой жарких обсуждений в сети стала пикантная деталь делового образа герцогини.
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На этот раз Миддлтон решила разбавить привычный деловой образ пикантной деталью: нескромное декольте герцогини не оставило равнодушным никого из зрителей новой видеоконференции герцогов Кембриджских.
Под скромным жакетом "фаворитки" от бренда Smythe в цвете хаки оказалась белая летящая блузка с глубоким вырезом - кажется, что в таком образе фанаты едва ли видели Кейт.
"Вот это Кейт! Смело"; "Как тебе такое, Меган Маркл?"; "Ух ты, декольте. Впервые вижу нашу Кейт такой"; "Королева точно в шоке"; "Вырез просто вау"; "Тихий омут", - написали в сети.
Во время общения онлайн, герцоги обсуждали вакцину от COVID-19. Напомним, что недавно королева Елизавета II
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Герцогиня Кембриджская на своем примере показала как выглядеть сексуально, но при этом не выходить за рамки дозволенного.
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