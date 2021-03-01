Как люди реагируют на комплименты: самый душевный эксперимент Sputnik - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Первого марта люди решили праздновать Всемирный день комплимента. История возникновения этого праздника неизвестна, но Sputnik с готовностью решил воспользоваться моментом, чтобы сказать своим читателям и просто прохожим несколько добрых слов.

Наш корреспондент отправилась на улицы города, чтобы сказать парам, что они прекрасно смотрятся вместе, одиноким прохожим - что они прекрасно выглядят, похвалить шляпы модников, за стремление вести здоровый образ жизни - зожников. Даже четвероногие друзья минчан не остались без комплимента.

Кто-то смущался, кто-то говорил комплименты в ответ. А кто-то был искренне тронут.

"Спасибо, что обратили внимание", - сказала женщина-дворник в ответ на благодарность за то, что делает город чище.

Если сегодня вы не успеете подарить ни одного комплимента, не беда - этот праздник отмечают еще и 21 марта, запаситесь добрыми словами заранее. А лучше - пусть каждый день становится Всемирным днем комплимента, ведь тому, кто хочет сказать ближнему или незнакомцу несколько добрых слов, правила календаря не писаны.

Sputnik пришел к выводу, что минчане обделены комплиментами, и нашему корреспонденту нужна ваша помощь: сегодня обязательно скажите несколько добрых слов друг другу.

А пока смотрите на видео, как минчане реагируют на похвалу.

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