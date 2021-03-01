Источник материала: Хартия'97

Что у россиян с национальным менталитетом? Геннадий Гудков

1.03.2021, 11:14

Геннадий Гудков

Десятки миллионов россиян понимают или интуитивно чувствуют, куда идет страна.

Решил написать это пост под воздействием эмоций. Может, я и не прав, но откровенно поговорить об этом надо. Пора открыто озвучить вопрос, над которым задумываются многие, посвятившие свою жизнь российской политике и общественным отношениям: а может ли Россия стать свободной? Не вообще, а в ближайшей исторической перспективе?

Прошел день памяти Бориса Немцова, которого российские власти вероломно расстреляли практически на Красной площади ровно 6 лет назад. На месте этой наглой, абсолютно демонстративной политической расправы все эти годы существует стихийный народный мемориал, куда люди несут цветы и свечи. О существовании этого места знают миллионы москвичей и жителей Подмосковья, а также многие тысячи приезжающих в столицу. Вчера почтить память человека, отдавшего свою жизнь за свободную Россию, пришло чуть больше 10 тысяч человек. Спасибо и низкий поклон за гражданскую позицию, память и обеспокоенность за судьбу России каждому, кто пришел возложить цветы к месту гибели политика, боровшегося за свободную Россию.

Но, увы, это всего 10 тысяч на 12-ти миллионный город. Именно столько граждан пришло не только почтить память убитого, но и выразить свое отношение к происходящему в России ныне. Всего 10 тысяч на фактически единственную разрешенную акцию, на которой не бьют, не тащат в автозаки, не сажают в тюрьму. 10 тысяч умных, смелых и неравнодушных людей после всего, что случилось с нами за последние пол-года. Всего 10 тысяч после того, как уже 115 миллионов(!) посмотрели фильм, впервые так наглядно продемонстрировавший, что президент страны принимает непосредственное участие в махровой коррупции. Вдумайтесь: почти все взрослое население страны увидело упомрачительный частный дворец Путина за 100 с лишним миллиардов ₽(!!!), который по неосторожным признаниям окружения президента был типа подарен(?!!) ему придворными «благодарными» миллиардерами в «знак уважения!»

А еще раньше десятки миллионов россиян узнали о прямой причастности главы государства к организации убийств, покушений и отравлений российских политиков и общественных деятелей. И уж совсем недавно страна практически в прямом эфире наблюдала за драматическим арестом (с изменением курса самолета(!) и препозорнейшим, наспех организованным судилищем над путинским оппонентом, брошенным в тюрьму лишь за то, что он в силу счастливых случайных обстоятельств выжил после отравления боевым химическим оружием, осуществленным ФСБ по приказу Кремля. Алексей Навальный был брошен в тюрьму за то, что выжил и посмел вернуться в Россию! Всего 10 тысяч после массового и демонстративного избиения и жесточайшего разгона январских мирных уличных акций.

Что же еще надо, чтобы разбудить наш народ? Нужны ли россиянам еще какие-нибудь доказательства преступной сущности российского режима и его смертельной опасности для будущего каждой семьи?

Я уверен, что сегодня уже десятки миллионов россиян понимают или интуитивно чувствуют, куда идет страна. Ощущают на своей, извините, шкуре вопиющую несправедливость, разрушение основ законности, правосудия, тотальную коррупцию путинской «вертикали», нарастающую нищету населения и прочие ужасы нынешней России. Конечно, можно по-разному относиться к личности Бориса Немцова, убиенному у стен Кремля. Но уже невозможно соглашаться с тем, что творит со страной захватившая власть нынешняя клика во главе с несменяемым президентом, явно толкающим страну к очередной исторической трагедии. Уже невозможно не понимать, что ценой безразличия и инертности нашего народа станет новая жестокая диктатура, способная обречь страну на очередную историческую трагедию и страдания миллионов.

Поэтому я не могу понять: людям предоставляется прекрасный повод мирно, без риска сесть в полицейскую кутузку, открыто продемонстрировать свое несогласие с превращением России в бесправную полицейскую хунту и заповедник должностного воровства. Для выражения этой гражданской позиции не надо идти на баррикады, противостоять жандармам и полицаям, рисковать жизнью и свободой. Нужно просто выйти из дома, купить пару гвоздик и на метро добраться до Красной площади, и все! Но где же тогда были вчера замечательные, свободолюбивые сотни тысяч, миллионы граждан страны, говорящих таким образом «Нет!» новой диктатуре?!

Много лет я думаю об истоках и причинах безразличия к собственной судьбе, покорности и инертности нашего народа. Почему россияне почти безропотно позволяют превращать себя в бесправное, молчащее и вечно угнетаемое стадо? Почему народ готов бесконечно терпеть, страдать, унижаться, заискивать, лебезить и холуйствовать перед сильными мира сего? Почему у нас в стране до сих пор героями считаются палачи и тираны, а предателями — те, кто давал стране свободу? Император Александр II, царь-Освободитель, отменивший крепостное право и, пожалуй, единственный правитель, кто реально готовил переход России на Конституционную монархию(самая демократическая форма правления того времени) был при полном попустительстве своего окружения убит представителями «революционного» народа и предан забвению (за рубежом его помнят, его именем названы улицы, площади, много памятников). Зато садист и маньяк князь Владимир увековечен у Кремля; палач Иван Грозный — великий царь. Керенский, возглавлявший законно сформированное Временное (до созыва Учредительно собрания) правительство — трус и слабак, а Ленин, развязавший красный террор, кровавое подавление народных восстаний, диктатуру «пролетариата», гражданскую войну и убивающую крестьян продразверстку — вождь народа. Горбачев и Ельцин, давшие стране шанс на построение демократии и свободы после краха деградировшей власти маразмирующего Политбюро ЦК КПСС — предатели, а Сталин, супер-палач всей нашей истории, угробивший десятки миллионов невинных жертв, кумир чуть ли не половины жителей России. Что у нас с национальным менталитетом? Мы неизлечимо больны? Неспособны победить в себе генотип раба? Нам не нужна свобода, а только «сильная рука» с окровавленной плеткой?

Ответы на эти вопросы не просты. Но необходимы. Чтобы лучше понимать, что произойдет с Россией, со всеми нами в самое ближайшее время.

Геннадий Гудков, «Фейсбук»

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