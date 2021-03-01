Источник материала: Хартия'97

Без кредита: Кремль не признает легитимность белорусского режима 1.03.2021, 11:06

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С Лукашенко ничего подписывать не будут.

Правительство Беларуси запретило повышать цены на предметы первой необходимости и лекарства. Эксперты прогнозируют дефицит базовых товаров, рост серой экономики, финансовые проблемы производителей и торговли и называют такой шаг «тревожным звоночком». В основе проблем – политический кризис, пишет «Независимая газета» .

Постановление правительства Беларуси № 100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости» было подписано 23 февраля, а опубликовано 24-го. Документ запрещает повышать цены в оставшиеся дни февраля на 62 товара, отнесенных правительством к социально значимым, а также на 50 наиболее востребованных лекарств. Начиная с марта повышать на них цены можно будет на 0,2% в месяц и по разрешению специальной правительственной комиссии. В списке товаров – хлеб, мука, мясо, колбасы, яйца, чай, кофе, салфетки, туалетная бумага, подгузники и даже спички, лекарств – антибиотики, жаропонижающие, некоторые успокоительные и т.п. «Решение принято в рамках минимизации влияния на потребительский спрос увеличения затрат у организаций с высокой долей импортной составляющей в себестоимости выпускаемой продукции, роста цен на товары критического импорта, ухудшение внешних условий ведения бизнеса (карантинные мероприятия, ограничение вывоза отдельных товаров)», – пояснило Министерство торговли и антимонопольного регулирования.

Беларусь имеет опыт введения госрегулирования ценообразования, поэтому предсказать возможные последствия этого решения несложно. Предыдущая попытка заморозить цены произошла менее года назад – в апреле 2020-го. Тогда решение ограничить рост цен на 0,5% в месяц продержалось около двух недель, и правительство вынуждено было его отменить. До этого подобные меры принимались в 2014 году, борьбу за свободное ценообразование бизнес вел и в 2008–2009 годах. Всегда результат был один и тот же.

Рост дефицита товаров, снижение качества, разрушение брендов и привычных упаковок для обмана контролеров; рост серой экономики; сокращение поступлений в бюджет; криминализация экономической деятельности, «когда контролеры будут брать взятки за то, что не замечают повышения цен»; увеличение числа махинаций с импортом, создание импортным товарам лучших условий, чем отечественным, подорожание импорта, в том числе контрабандного; ухудшение финансового положения производителей и торговых организаций, как следствие, увеличение числа банкротств с потерей рабочих мест, ростом социальной напряженности – вот к чему могут привести эти меры.

Аналитики обращают внимание на то, что чиновники не называют одну из главных причин роста цен – повышение НДС на некоторые товары, и в частности лекарства. То есть фактически правительство своим решением увеличило расходы компаний, но запретило включать их в цену товара, что неминуемо приведет к снижению их доходов.

Еще несколько дней назад экспертное сообщество обсуждало, что финансовую поддержку белорусскому режиму окажет Россия. Со ссылкой на источники сообщалось, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 22 февраля, будет обсуждаться выделение Беларуси кредита в 3 млрд долл. Однако визит состоялся, а никакой информации об очередной поддержке пока нет. Более того, никаких результатов встречи не озвучивают ни в Москве, ни в Минске. Эксперты пытаются понять хотя бы тональность переговоров по коротким фразам, попавшим в публичное пространство, по позам Лукашенко и Путина, по тому, как они были одеты, как проводили время.

Наиболее знаковыми эксперты считают подчеркнуто неформальный характер встречи «без галстуков», заискивающее конспектирование слов Путина Александром Лукашенко и возвращение к теме интеграционных карт, число которых, оказывается, уже выросло с 31 до 33. Эти факты эксперты трактуют как слабость позиции Лукашенко и признание Кремлем его нелегитимности.

Например, политолог Андрей Казакевич считает, что российские власти не станут сейчас подписывать никаких серьезных документов с руководителем страны, чья правомочность не признана миром и большинством белорусского общества. «Тут два пути – или новые выборы, или время, затягивание ситуации в надежде на затухание протестов и успокоение общества. Москве важно разрешение этой проблемы – только тогда можно реализовывать какие-то интеграционные инициативы», – считает эксперт.

«Если продавливать их сейчас и даже если их достичь, появится еще больше проблем и вопросов. Новые договоренности, новые статусы не будут признаваться западными странами, возможны новые санкции в отношении России», – полагает аналитик.

«В России тоже понимают, что продолжать союзную интеграцию дальше невозможно. Раньше или позже власть в Беларуси изменится, к власти придут другие люди», – считает экс-глава Верховного совета Беларуси Мечислав Гриб.

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