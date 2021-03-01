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К стачке «Беларуськалия» присоединился еще один сотрудник

01.03.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

К стачке «Беларуськалия» присоединился еще один сотрудник

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  • 1.03.2021, 10:43
К стачке «Беларуськалия» присоединился еще один сотрудник
Федоренко Дмитрий

Он обратился к белорусам.

Федоренко Дмитрий, 3-ий рудник, ПУВСТ, мастер технологического комплекса поверхности шахты, работающий в ОАО "Беларуськалий" с 2001 года отказывается поддерживать скомпрометировавший себя режим.

Телеграм-канал «Стачком ОАО «Беларуськалий» опубликовал обращение Дмитрия Федоренко к белорусам:

- Уважаемые коллеги, земляки, честные граждане «страны для жизни»!

Обращаюсь к вам, всем неравнодушным людям нашей прекрасной Родины, которая путём обмана и противозаконных действий оказалась в руках тёмных сил.

Ежедневно я наблюдаю и c прискорбием констатирую:

-беспрецедентные факты нарушения Конституции РБ;

-запредельная жестокость и превышение полномочий так называемых блюстителей правопорядка;

-факты бессовестных фальсификаций, бесчеловечных расправ и судилищ над свободными гражданами РБ;

-издевательское попрание и надругательство над правами и свободами человека в нашей стране.

Фразу "...иногда не до законов" расцениваю, как циничное, наплевательское отношение не только к правовой базе и Конституции, но и к законному волеизъявлению народа Беларуси.

У меня есть замечательная жена и маленький сынишка. Как и у всех, присутствовал страх и нерешительность потерять неплохо оплачиваемую работу в Белкалии. Но время проходит, а ситуация только усугубляется. Далее я не нахожу возможным оставаться в стороне пассивным наблюдателем и жертвой, поскольку всё происходящее не совместимо с моими понятиями о человеческой совести, чести и достоинстве, идет в разрез с общечеловеческими и демократическими ценностями.

Поздравляю всех с наступлением весны. Пробуждается природа и с ней пробуждается протест. Жыве Беларусь!


Федоренко Дмитрий
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