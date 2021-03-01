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Американские ученые выявили неожиданное свойство шоколада
Источник материала: Хартия'97
Американские ученые выявили неожиданное свойство шоколада
Почему важно включить этот продукт в свой рацион?
Шоколад может оказывать положительное влияние на сердечно-сосудистую систему человека. К такому выводу пришли ученые из американского Медицинского колледжа Бейлор, исследование которых опубликовано в
Специалисты проанализировали данные 300 тысяч пациентов и установили связь между потреблением шоколада и наличием коронарных заболеваний. Выяснилось, что у людей, принимавших в пищу эту сладость хотя бы раз в неделю, риск развития ишемической болезни сердца был на восемь процентов ниже, чем у остальных.
Исследователи объясняют полезные свойства шоколада наличием в нем стеариновой кислоты, флавоноидов и полифенолов — элементов, укрепляющих сердце и способствующих повышению уровня "хорошего" холестерина.
Ученые напомнили, что употреблять шоколад стоит только в небольших количествах, а его избыток в рационе может грозить развитием ожирения и сахарного диабета второго типа.
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Почему важно включить этот продукт в свой рацион?
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