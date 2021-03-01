Источник материала: Хартия'97

Регионы Беларуси салютуют 2021 году огромными убытками 1 1.03.2021, 10:35

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Во многих областях убытки вырасли в разы.

Власти приняли указ, который позволил предприятиям не показывать часть убытков в 2020-м. Однако в целом картина все равно резко ухудшилась, пишет сайт banki24.by .

За 2020 год потери убыточных компаний-флагманов в Брестской области выросли в 2,5 раза до 321,1 млн BYN. Удельный вес убыточных предприятий сократился с 11,6% до 11,4%.

На Брестчине есть 3 главных точки концентрации убытков — это Брест (86,4 млн BYN), Барановичи (77,6 млн BYN) и Малоритский район (89,9 млн BYN). Убытки в Малоритском районе связаны с банкротством СЗАО «КварцМелПром».

В Витебской области убытки крупных и средних предприятий возросли на 48,1% до 182,7 млн BYN. Доля убыточных организаций-флагманов осталась на уровне 12,2%. Крупнейшие убытки по области образовались в Витебске (97,9 млн BYN) и Новополоцке (37,6 млн BYN).

В Гомельской области потери флагманов поднялись на 69,8% до 562,4 млн BYN. Доля убыточных компаний уменьшилась с 11,6% до 10,4%. Лидеры Гомельщины по накопившимся убыткам — это Гомель (367,7 млн BYN) и Речицкий район (133,1 млн BYN).

В Гродненской области убытки крупных и средних компаний возросли в 26 раз до 2,753 млрд BYN, а доля убыточных предприятий снизилась с 15,4% до 15%.

Безусловный лидер по убыткам — Островецкий район (2,181 млрд BYN). По сравнению с 2019 годом размер убытков подскочил аж в 1 395 раз! В этом регионе ведется возведение АЭС. За 2020 год потери в стройсекторе Гродненщины составили 2,185 млрд BYN.

Также в Гродненской области крупные убытки показали некоторые предприятия Гродно (144,2 млн BYN), Мостовского (137,5 млн BYN) и Сморгонского (175,2 млн BYN) районов.

В Минской области убытки предприятий-флагманов выросли в 2,1 раза до 468,7 млн BYN. Доля убыточных компаний на Минщине поднялась с 13,7% до 16,4%. Самые крупные убытки показали Минский (111,6 млн BYN), Червенский (49,3 млн BYN) и Дзержинский (42,1 млн BYN) районы.

В Могилевской области потери убыточных компаний увеличились в 2,8 раза до 573,8 млн BYN, доля убыточных предприятий возросла с 17,4% до 17,6%. Таким образом, Могилевщина вышла на первое место среди областей по удельному весу убыточных флагманов. Лидерами по убыткам в области стали Могилев (104,9 млн BYN) и Бобруйск (212,1 млн BYN).

В Минске убытки крупных и средних предприятий увеличились в 2,1 раза до 1,453 млрд BYN. Доля убыточных флагманов возросла с 14% до 19,7%.

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