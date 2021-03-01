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Задержанные под Молодечно собирались сжечь на Масленицу чучело в красно-зеленых цветах - МВД

01.03.2021 11:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Задержанные под Молодечно собирались сжечь на Масленицу чучело в красно-зеленых цветах - МВД
Иллюстративное фото
В милиции прокомментировали interfax.by сегодняшнее задержание двух десятков людей под Молодечно.

Сотрудники ОМОН задержали за участие в «несанкционированном массовом мероприятии» на коттеджном участке в Молодечненском районе 25 человек, они собирались сжечь на Масленицу чучело в цветах официального флага.

«При себе у участников была бчб-символика, а также фигура для сожжения в одежде цветовой гаммы национального флага. Свои действия, выражавшие явное неуважение к обществу, собравшиеся записали на камеры гаджетов», — сообщила официальный представитель УВД Минского облисполкома Александра Попова в воскресенье.


Для разбирательства задержанные (все минчане) были доставлены в Молодечненский РОВД.
 
 
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Сотрудники ОМОН задержали на коттеджном участке в Молодечненском районе 25 человек.
 
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