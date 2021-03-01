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Иллюстративное фото

interfax.by

«При себе у участников была бчб-символика, а также фигура для сожжения в одежде цветовой гаммы национального флага. Свои действия, выражавшие явное неуважение к обществу, собравшиеся записали на камеры гаджетов», — сообщила официальный представитель УВД Минского облисполкома Александра Попова в воскресенье.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержанные под Молодечно собирались сжечь на Масленицу чучело в красно-зеленых цветах - МВД Сотрудники ОМОН задержали на коттеджном участке в Молодечненском районе 25 человек.

Сотрудники ОМОН задержали за участие в «несанкционированном массовом мероприятии» на коттеджном участке в Молодечненском районе 25 человек, они собирались сжечь на Масленицу чучело в цветах официального флага.Для разбирательства задержанные (все минчане) были доставлены в Молодечненский РОВД.