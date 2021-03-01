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Белорусский транзит: Виктор должен удержать президентский «трон» для Николая

01.03.2021 11:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусский транзит: Виктор должен удержать президентский «трон» для Николая
Сыновья Лукашенко: Дмитрий (слева), Николай (в центре) и Виктор (справа). Кому из них достанется белорусский трон?
Александр Лукашенко попал в политическую ловушку. Для того, что сохранить свой режим, белорусскому руководителю необходимы политическое прикрытие России и российские дотации.

Об этом пишет российский политолог Андрей Суздальцев.

По его мнению, для того чтобы получить финансовую поддержку, Лукашенко необходимо вернуться в Сочинский процесс: начать проводить настоящую конституционную реформу, а не ее имитацию и организовать политический диалог со своими оппонентами.

«Однако, если глава белорусского государства возвращается в Сочинский процесс, а на самом деле начинает его с «белого листа», так как предыдущий раунд был имитационным и не принят Москвой, то он в относительно короткие сроки выходит на конституционный референдум и внеочередные президентские выборы. При этом стоит напомнить, что А. Лукашенко выпал из электорального поля и сейчас он гарантированно проиграет любое голосование. Иными словами, в итоге в Беларуси, в полном соответствии с законодательством, будет проведен транзит власти. Но тогда зачем Лукашенко финансовая помощь от России, если ему все равно паковать чемоданы?», - задается вопросом эксперт.


И тут же дает ответ:

«Понятно, что ни в какой Сочинский процесс Лукашенко не вернется. А. Лукашенко видит себя в роли основателя президентской династии. Утверждение на посту белорусского НОКа старшего сына говорит о том, что А. Лукашенко будет держаться до последнего».


Суздальцев напоминает, что еще в середине прошлого десятилетия, «Лукашенко решил сделать ставку на сыновей»:

«Виктора Лукашенко активно готовили к роли президента, он проходил курсы риторики, политологии и т.д. Отсюда и особое внимание Минска к Грозному».



«При этом нет никаких иллюзий в отношении сыновей Лукашенко к России. Виктор всегда относился с большим подозрением к Западу, несколько лет находился в жесткой конфронтации с лидером «западной партии» в белорусском руководстве – Макеем (Владимир Макей – глава МИД Беларуси – UDF.BY.). В России В. Лукашенко видел естественную защиту, место «отхода», но в целом, контролируя от «семьи» белорусскую нефтехимию, Россия для него, как и для его отца, остается в статусе колонии, «дойной коровы»…

Но в целом долгосрочность замысла поражала: Виктор должен удержать президентский «трон» для Николая. Но как воплотить этот, продуманный на десятки лет сценарий, в создавшихся условиях?» - резюмирует политолог.
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Теги: Минск
 
 
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