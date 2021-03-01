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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Евро открыл торги 1 марта обвалом к белорусскому рублю Курс доллара снизился на 0,0057 BYN до 2,6000 BYN/USD.

По даннымпо состоянию на 10:12:Курс доллара снизился на 0,0057 BYN до 2,6000 BYN/USD и оставил максимум почти за три недели.За предыдущие восемь торгов доллар успел подорожать на 0,0258 BYN.Курс евро обвалился на 0,0226 BYN до 3,1436 BYN/EUR. Евро дешевеет второй день. Напомним, что в пятницу стоимость евровалюты упала на 0,0093 BYN.Курс российского рубля вырос на 0,0117 BYN до 3,5145 BYN/100 RUB.В минувшую пятницу сотня российских рублей рухнула в цене сразу на 0,0383 BYN.Российский рубль на открытии торгов укрепляется к доллару до 74,05 российских рублей. Это примерно на 70 копеек меньше, чем было утром в минувшую пятницу.Курс евро упал до 89,48 российских рублей — на 1,2 рубля ниже уровня открытия в пятницу.