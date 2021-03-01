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Евро открыл торги 1 марта обвалом к белорусскому рублю

01.03.2021 11:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Евро открыл торги 1 марта обвалом к белорусскому рублю
Иллюстративное фото
На первых весенних торгах белорусский рубль дорожает к корзине валют на 0,03% за счёт ослабления доллара и евро.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:12:

Курс доллара снизился на 0,0057 BYN до 2,6000 BYN/USD и оставил максимум почти за три недели.

За предыдущие восемь торгов доллар успел подорожать на 0,0258 BYN.

Курс евро обвалился на 0,0226 BYN до 3,1436 BYN/EUR. Евро дешевеет второй день. Напомним, что в пятницу стоимость евровалюты упала на 0,0093 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0117 BYN до 3,5145 BYN/100 RUB.

В минувшую пятницу сотня российских рублей рухнула в цене сразу на 0,0383 BYN.

Московская биржа


Российский рубль на открытии торгов укрепляется к доллару до 74,05 российских рублей. Это примерно на 70 копеек меньше, чем было утром в минувшую пятницу.

Курс евро упал до 89,48 российских рублей — на 1,2 рубля ниже уровня открытия в пятницу.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс доллара снизился на 0,0057 BYN до 2,6000 BYN/USD.
 
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