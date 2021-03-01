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«Обострился гайморит - пришлось пересадить сердце». История Вячеслава, пережившего трансплантацию

01.03.2021 11:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вячеслава никогда не беспокоили проблемы со здоровьем: вредных привычек он не имел, спорт очень любил, а болел раз в два года. Но в 35 лет обычный (казалось бы!) гайморит дал осложнения, и Вячеславу понадобилась пересадка сердца. Операцию провели всего через 3 часа после того, как озвучили диагноз. Дальше — долгая реабилитация. Однако, несмотря на трудности, Вячеслав смог вернуться к любимому делу и в привычную для себя жизнь. Это новый выпуск проекта «После», в котором мы рассказываем истории людей, чью жизнь какое-то событие разделило на две большие части — до и после.

Благодарим за помощь в организации съемок пространство MAF.

 
 
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