«Открыл магазин, учусь рубить сруб». Как семья горожан с детьми нашла счастье в глухой деревне

Источник материала: Tut.by

Представьте себе: вы офисный работник, и вдруг бросаете все и перебираетесь в глухую деревню. А с вами — двое маленьких детей и жена, которая работала в частном медцентре в Москве и привыкла к определенному уровню доходов и комфорта. Вы не знаете, где и кем будете работать, но желание жить за городом сильнее. Именно так начиналась история жизни на селе Максима и Полины. О том, как они обустроились, восстановили обветшалый дом, открыли местный магазин, научились готовить в русской печи и обрели здесь счастье — в материале REALTY.TUT.BY.





Максиму 40 лет, он бывший военный спортсмен и офисный работник. Супруга Полина младше его на восемь лет, она врач-невролог и специалист по психосоматике. У пары двое детей: трехлетний Лев и Агата, которой год и четыре месяца. Они жили в квартирах под Минском и в Витебске, а недавно переехали в деревню Веречье в 70 километрах от Витебска.

— Это было обоюдное решение. Сначала мы перебрались в Витебск, потому что отец сильно болел и мы помогали маме. Когда папа умер, мы там остались, — объясняет Максим. — Вообще, я давно хотел жить в деревне. И купить дом — это был душевный порыв. На тот момент мы не знали, чем будем заниматься, какие будут доходы. Но были уверены, что для детей в раннем детстве лучше будет на природе.





Купили дом за тысячу долларов, вложили еще пять

Выбор деревни для семьи был предрешен. Веречье — малая родина Максима, там жила его бабушка, к которой в детстве он приезжал на каникулы. Там же поселились родители Максима, когда ушли на пенсию.

— Я здесь все и всех знаю, и меня тоже, — объясняет он. — Тут шикарные места: вокруг семь озер, глухие леса, красивейшая речка Овсянка. И я хотел найти дом на берегу, чтобы участок был с выходом на речку. Именно такой мы и купили.



Так дом выглядел, когда его купили

Дом обошелся дешево, за него заплатили всего тысячу долларов. Представлял он собой сруб 1965 года постройки и был на тот в момент в плачевном состоянии: в доме 15 лет никто не жил. Из коммуникаций было только электричество.





— Привели в порядок русскую печь, она дымила. Ее замазали, трубу переделали. В другой комнате стояла развалившаяся грубка, которую убрали, а на ее месте сделали гардеробную. От колодца на участке в дом провели воду: смонтировали систему подачи через насос. Сделали местную канализацию (септик). Поставили электрокотел и систему отопления. Веранду утеплили и переделали, добавили к ней три «квадрата».





Еще Максим частично поменял доски пола, а вот сруб и фундамент, к счастью, оказались в хорошем состоянии. Также он сделал внутреннюю отделку стен (имитация бруса), обшил вагонкой потолок, вставил стеклопакеты и даже смастерил диван из поддонов. В семье вдохновитель и дизайнер — это Полина, а Максим — исполнитель.





Все работы, кроме установки котла, Максим делал сам. Пока приводил дом в порядок, семья жила в съемной квартире в Витебске: приходилось ежедневно ездить из города и обратно. В итоге в дом они въехали прошлой весной.

— Нравится, что здесь появляются возможности приобрести новые навыки, — говорит Максим. — Никогда раньше не занимался ремонтом и столярными делами. Десять лет был спортсменом, пять лет офисным работником — работы руками для меня в новинку, но мне это очень нравится. Без остановки что-то делаю.

Полина тоже не сидит без дела. По словам Максима, супруга очень любит готовить в печи. Пирожки, пироги, каши и супы получаются исключительными.

— Сначала мама подсказывала, плюс в интернете информацию находила. А посуду для печи искали по местным бабушкам, — говорит Полина.



Блюдо из печи

Максим осваивает рубку срубов, Полина выращивает экзотику

Дом Максима и Полины стоит на участке площадью 20 соток. При покупке он тоже был в запустении. Постепенно его привели в порядок: вырубили часть старых яблонь, подсеяли газон, высадили новые саженцы.

Участок в семь соток у дома огородили, чтобы дети не могли выбежать к реке. Здесь расположены детская площадка и зона отдыха, где стоит «военная печь» (на такой в армии готовят еду). Планируют хозяева также построить беседку и печь для барбекю.

На участке за ограждением — огород, сад с яблонями и грушами, а также строящаяся баня. Максим с энтузиазмом осваивает рубку срубов: сюда привезли лес, который он вручную обкаривает, цилиндрует электрорубанком, вырезает чашки и пазы бензопилой, чтобы потом собрать сруб. Возможно, новое занятие в будущем станет одним из источников доходов: семья рассматривает любые варианты зарабатывания денег.





Еще одно увлечение Максима — заготовка дров: он любит их пилить и колоть. А вот Полина помимо готовки в печи увлеклась выращиванием экзотических растений.

— Из прошлогодних посадок — вигна, витлуф, кизуна, цикорный салат и фиолетовая морковь, гуми, жимолость и другие. А еще занимается заготовкой иван-чая и цветочного чая, делает изумительную пастилу из яблок, черники, брусники. Мы с детьми обожаем ее цукаты, едим всю зиму вместо конфет, — рассказывает Максим.

Семья также облагораживает набережную. Максим сделал пирс и периодически очищает речку от валежника и прочего древесного мусора, косит траву. Кстати, речка и лес за нею видны прямо из окна.





Пожалуй, единственный недостаток этого места — здесь нет мобильной связи.

— Когда должны прийти СМС для подтверждения платежа, то эти СМС надо ловить на дереве, — смеется Максим. — Хорошо, что с интернетом проблем нет.

Ближайшие сад и школа — в 25 километрах

Деревня Веречье — небольшая. Здесь, по словам Максима, живет около 70 человек, и в основном это пенсионеры. Детей всего трое, двое из которых — Лев и Агата, плюс еще одна десятилетняя девочка. В деревне также живут мама и бабушка Максима.

В Веречье есть магазин, четыре раза в неделю приезжают автолавки. Еще из инфраструктуры — амбулаторный пункт и остановка автобуса, который ходит сюда три раза в неделю. Мусор вывозят раз в две недели. А вот почта закрылась закрылось и теперь почтальон работает на дому.

— Мы заказываем посылки на «Али», почтальон звонит нам, и мы забираем их у нее дома. Почтальон разносит по деревне пенсии и мелкую корреспонденцию, — уточняет Максим.

С учреждениями образования в округе — не очень. Ближайшая школа находится в 25 километрах от деревни, в ней учится меньше 50 детей на все 11 классов. Единственная школьница из Веречья ездит туда на школьном автобусе, который приезжает в деревню утром и возвращается после уроков. Садик расположен возле школы. Максим говорит, сейчас в него ходит всего два ребенка.

— В садике для наших детей не видим никакого смысла. Детям комфортно вдвоем, они друг с другом играют. В школу, вероятно, будем отдавать в местную. Но также рассматриваем вариант домашнего обучения.





Что касается вопросов медицины, то здесь тоже все не идеально. Помощь врачей семье понадобилась дважды: когда у Максима был аппендицит и когда травмировал голеностоп болгаркой.

— Когда был с аппендицитом, скорая до меня ехала больше часа, оперировали в районной больнице. С травмой ноги рискнул к врачам ехать сам, потому что волновался, что потеряю много крови и времени, пока дождусь скорую.

В остальном в семье надеются на Полину: ее знания по психосоматике очень помогают. «Плюс сила и энергия природы. А вообще, ни мы, ни дети за все время здесь ни разу не болели, даже насморк нас избегает», — говорят супруги.





Открыли магазин. Хотят привлекать туристов

Источник дохода в семье — это продуктовый магазин, который Максим открыл в деревне. Раньше здесь был государственный, но он закрылся.

— Арендую помещение, где раньше был магазин от райпо. Они мне его сдали по копеечной цене: 90 «квадратов» за 120 рублей в месяц. С поставщиками договаривался по телефону, это вообще не проблема. Все происходит по телефону, без личного участия. Они присылают договор, я подписываю и отправляю по почте. Товар ко мне привозят сами поставщики. Например, хлеб — минский хлебозавод, молочка и мороженое — витебский молочный завод.

В магазине Максим — и бухгалтер, и грузчик, и продавец, и уборщик. Еще на полставки продавцом работает мама Максима. За поставки, договоры и снабжение отвечает тоже он сам.

— На самом деле все это занимает не так много времени. Магазин небольшой, график работы с 10 до 17, два выходных. Дохода с магазина хватает на содержание семьи и на строительно-ремонтные работы. Мой магазин — единственный на ближайшие деревни, где в дачный сезон население увеличивается втрое. В этот период прибыль, конечно, лучше, чем зимой.





Расходы по магазину такие. 120 рублей ежемесячно за аренду, 100−150 рублей — за электричество. Еще 135 рублей — взносы ФСЗН для ИП, 25 рублей — интернет, 50 рублей — кассовое и банковское обслуживание, налоги по «упрощенке» в зависимости от оборота. На топливо — 150−200 рублей. Единовременные траты на открытие: оборудование (холодильники, витрины, кассовое, весы и прочее) составили около тысячи долларов. Закупка товара на открытие — тоже около тысячи долларов. Лицензия на торговлю алкоголем и табаком — тысяча рублей.

Полина пока в декретном отпуске. После него планирует работать частным консультантом.

— У нее медицинское образование, недавно доучивалась на специалиста по психосоматике. Она хотела бы консультировать людей по сложным проблемам, которые в современной медицине не лечатся (аллергия, псориаз). Это можно делать онлайн, либо люди сюда могут приезжать.





А еще Максим купил участок неподалеку площадью 25 соток, тоже на берегу реки. Подвел туда электричество, поставил свайный фундамент и думает построить купольный дом или поставить юрту.

— Может, кто-то согласится переехать сюда. Я продал бы все это по себестоимости или сдал бы. Вдруг кому-то захочется поучаствовать в «долевом» строительстве «дачи» — есть за границей такая тема, когда семьи скидываются на «дачу» и проводят там свои отпуска по очереди, чувствуя себя собственником. Либо можно стать партнером в экотуризме. Программ можно придумать много, природа у нас исключительная.





Сколько и на что еще было потрачено денег

Максим говорит: чтобы привести дом и участок в порядок, вложили пять тысяч долларов. Самым сложным оказалось поставить электрокотел по тарифу «три копейки».

— Все это решаемо, но очень долго. Если люди хотят успеть сделать отопление на электричестве к сезону, писать заявление в исполком надо в марте-апреле. Мы написали в июне. Заявление рассматривают месяц. Потом идет сбор документов, и их рассматривают еще месяц. Проект делается две-три недели.





За проект заплатили 200 рублей, монтаж котла с материалами обошелся в 1400 рублей., выносной электроящик с двумя счетчиками — еще 860 рублей, электрокотел на 5 кВт — 420 рублей. Семь радиаторов, накопительный бачок и полипропиленовые трубы (паял их Максим сам) — 1000 рублей. Семь окон размером 130×80 см (пять глухих и два распашных) — 400 долларов (монтаж тоже своими силами). Материалы для внутренней отделки на весь дом (вагонка и имитация бруса) — около 500 долларов. Водопровод — еще 200 рублей, местная канализация (туалет не в доме — торфяной биотуалет) — 30 рублей (за две бочки). Ограждение по периметру зоны отдыха (сетка-рабица высотой 1,2 м, металлические столбики) — 300 рублей.





— Кухню, обеденный стол, все полки и гардероб сделал из старых торговых стеллажей, которые достались бесплатно. Часть мебели осталась от прежних хозяев, ее только отреставрировали. Диван и кровать мастерили сами.

Соседний же участок в 25 соток обошелся в 600 долларов. Провести электричество к нему — еще 700 рублей. Свайный фундамент — плюс 1000 долларов.

— Стоимость жизни здесь невысокая. За баллон газа для плиты (хватает на 4 месяца) платим 17 рублей. За отопление в самый холодный месяц — 70 рублей, в остальные — по 40 рублей. Вывоз мусора стоит 1 рубль 80 копеек. Месяц электричества (не более 100 кВт, по второму счетчику) — 17 рублей. Дрова для печи — 170 рублей за воз, это 4−5 кубов, их хватает на сезон (летом в печи почти не готовим, зимой протапливаем через день).

Сын ныряет в проруби, папа — подводный охотник

Может ли быть скучно жить в глухой деревне? Полине и Максиму — точно нет. Кроме того, он рассказывает: что его супруга работала в Москве и город на нее очень давил. Здесь, в тишине, она почувствовала большое облегчение.

— Пожив в деревне, она ни за что не согласилась бы возвращаться в Москву, ни за какие деньги.





У детей здесь, похоже, тоже все супер. Они много времени проводят на природе, с родителями ходят в походы и на рыбалку. Лев даже окунается в прорубь — папа говорит, что исключительно по собственному желанию.

— Еще он любит выйти на улицу босиком, по снегу походить. А вот дочь — теплолюбивая. Вообще, они у нас такие разные. Сын усидчивый. Уже читает, считает, всего Чуковского наизусть знает и английский учить начал. Пазлы, конструкторы любит. С ним занимается супруга. И все — по желанию ребенка, он сам уже в полтора года нам книги приносил, чтобы мы ему читали. Агате же это неинтересно. Мы детей принимаем такими, какие они есть. Не передавливаем ни в какую сторону, они должны развиваться каждый по своему плану.

Сюда, в деревню, на каникулы приезжает и дочь Максима от первого брака. Она любит бывать здесь, нянчиться с младшими.

Еще одно хобби Максима — подводная охота. Как только сходит снег, он ездит на озера, где разрешено ловить рыбу таким способом. Трофейными рыбами были щука, линь, карась, окунь. Самая крупная пойманная щука — 11 килограмм, другие крупные экземпляры весили по три-четыре кило.





Супруги увлекаются и зимней рыбалкой: пока рыбачат, дети гостят у бабушки. Летом семья ходит в походы. Ночуют в палатках, плавают на лодке.

— Мы мечтали о такой жизни, шли к этому, и у нас все получилось. Мы очень довольны!

«Ищем единомышленников»

Супруги говорят, им хватает общения внутри семьи — на городские мероприятия или тусовки с друзьями не тянет. Но хотелось бы, чтобы рядом появились интересные люди — ради детей, чтобы они могли развиваться.

— Было бы здорово, если бы здесь поселилось несколько пар с детьми. Есть же примеры, когда люди собирают вокруг себя целые деревни — в Беларуси есть такие экопоселения. Жизнь в деревне качественно отличается от «жизни» в городе. Поэтому нам хотелось бы встретить единомышленников — молодые семьи, которые стремятся изменить свою жизнь в сторону здоровья, простоты, осознанности и понимания единства с природой.





Максим говорит, что основная цель переезда в деревню — научиться самим и научить детей жить в гармонии с этим миром.

— Здесь мы ощущаем жизнь такой, какая она есть, осознаем наше тело, ясность мыслей и внутренний мир. А еще то, что счастье внутри нас, оно никак не связано с местом и материальным положением и его совсем не обязательно искать. В этом нам очень помогает удивительная тишина вокруг и красивейшие образы природы.

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