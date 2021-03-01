Лукашенко - главе КГК: Необходимо ввести ответственность и для тех, кто берет в конвертах деньги

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко предлагает рассмотреть вопрос о введении ответственности за получение зарплат в конвертах. Об этом он заявил 1 марта, принимая с докладом председателя Комитета государственного контроля Василия Герасимова, сообщает его пресс-служба.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— По зарплатам в конвертах мы без вас не обойдемся. Надо раз и навсегда пресечь эту гадину, чтобы эта гидра никогда голову у нас не подняла. Я не скажу, что у нас это расцветает, но это есть. И даже на меня выходят коммерсанты отдельные, бизнесмены и жалуются: мы вот платим по ведомости, все как положено (и от этого же начисление идет в социальные фонды). А вот там не платят. Даже конкретные называют фирмы, — сказал Лукашенко.

По его словам, необходимо ввести и ответственность тех, кто берет в конвертах эти деньги.

(Будет дополнено.)