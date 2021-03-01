ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко намерен избавиться от посредников внутри страны (они завышают цены)

01.03.2021 11:35 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня, принимая с докладом председателя КГК Василия Герасимова, Александр Лукашенко заявил, что «в Беларуси не позволят наживаться на здоровье людей». Кроме того, предложил ввести ответственность за получение зарплат в конвертах, а также исключить посредничество внутри страны. Об этом сообщает его пресс-служба.

Относительно «серых» зарплат Лукашенко сказал руководителю Госконтроля: «По зарплатам в конвертах мы без вас не обойдемся. Надо раз и навсегда пресечь эту гадину, чтобы эта гидра никогда голову у нас не подняла. Я не скажу, что у нас это расцветает, но это есть. И даже на меня выходят коммерсанты отдельные, бизнесмены и жалуются: мы вот платим по ведомости, все как положено (и от этого же начисление идет в социальные фонды). А вот там не платят. Даже конкретные называют фирмы».

При этом считает, что ответственность должны нести и те, кто берет эти деньги в конвертах.

Еще один проблемный вопрос, по мнению Лукашенко, посредничество. «Посредники способствуют повышению стоимости товара процентов до 30, а то иногда и больше по отдельным позициям, — считает он. — Нам такое посредничество не нужно. И нужно исключить всякое посредничество внутри Беларуси. Что это за порядок такой: я покупаю товар за забором, и мне еще какой-то нужен посредник? Не нужны никакие посредники. Тут надо внести соответствующее предложение».

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, принимая с докладом председателя КГК Василия Герасимова, Александр Лукашенко заявил, что «в Беларуси не позволят наживаться на здоровье людей». Кроме...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российские саперы в Сирии уничтожили пещеру, где боевики оборудовали крупный госпиталь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by