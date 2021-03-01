Лукашенко намерен избавиться от посредников внутри страны (они завышают цены)

Источник материала: Onliner

Сегодня, принимая с докладом председателя КГК Василия Герасимова, Александр Лукашенко заявил, что «в Беларуси не позволят наживаться на здоровье людей». Кроме того, предложил ввести ответственность за получение зарплат в конвертах, а также исключить посредничество внутри страны. Об этом сообщает его пресс-служба.

Относительно «серых» зарплат Лукашенко сказал руководителю Госконтроля: «По зарплатам в конвертах мы без вас не обойдемся. Надо раз и навсегда пресечь эту гадину, чтобы эта гидра никогда голову у нас не подняла. Я не скажу, что у нас это расцветает, но это есть. И даже на меня выходят коммерсанты отдельные, бизнесмены и жалуются: мы вот платим по ведомости, все как положено (и от этого же начисление идет в социальные фонды). А вот там не платят. Даже конкретные называют фирмы».

При этом считает, что ответственность должны нести и те, кто берет эти деньги в конвертах.

Еще один проблемный вопрос, по мнению Лукашенко, посредничество. «Посредники способствуют повышению стоимости товара процентов до 30, а то иногда и больше по отдельным позициям, — считает он. — Нам такое посредничество не нужно. И нужно исключить всякое посредничество внутри Беларуси. Что это за порядок такой: я покупаю товар за забором, и мне еще какой-то нужен посредник? Не нужны никакие посредники. Тут надо внести соответствующее предложение».