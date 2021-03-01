В Минске квартиру забросали «коктейлями Молотова». Итоги расследования

Источник материала: Onliner

В ноябре 2020-го стало известно о громком происшествии, случившемся на улице Берута в Минске. Как тогда сообщали следователи, неизвестные зашли в подъезд дома и подожгли входную дверь одной из квартир, а потом забросили несколько бутылок с зажигательной смесью на балкон этой же квартиры и скрылись с места происшествия. Подозреваемые по делу были задержаны еще тогда, а сегодня в СК рассказали подробности расследования.

— Сотрудниками милиции по подозрению в совершении вышеуказанного преступления было задержано пятеро минчан. В ходе следствия установлено, что незадолго до случившего компания распивала спиртные напитки. Во время застолья один из участников рассказал о своем конфликте с мужчиной из соседнего дома и предложил ему отомстить. После чего они купили на заправке несколько литров бензина, разлили его в стеклянные бутылки, тем самым изготовили не менее шести «коктейлей Молотова», и направились к дому потерпевшего. Согласно заключению экспертизы поражающее действие самодельных зажигательных устройств основано на использовании горючих веществ, — говорится на сайте СК.









Сообщается, что все мужчины (им от 32 до 55 лет) неоднократно судимы, трое из них нигде не работают.

По результатам расследования действия четырех обвиняемых в зависимости от роли каждого из них квалифицированы по ч. 2 ст. 295-3 (незаконное изготовление, хранение и ношение предметов, поражающее действия которых основано на использовании горючих веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 218 (умышленное уничтожение имущества и повреждение имущества, совершенные общеопасным способом и повлекшие причинение ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ко всем применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд. В отношении еще одного фигуранта уголовное преследование прекращено за отсутствием в его деянии состава преступления.