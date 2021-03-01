ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске квартиру забросали «коктейлями Молотова». Итоги расследования

01.03.2021 11:35 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В ноябре 2020-го стало известно о громком происшествии, случившемся на улице Берута в Минске. Как тогда сообщали следователи, неизвестные зашли в подъезд дома и подожгли входную дверь одной из квартир, а потом забросили несколько бутылок с зажигательной смесью на балкон этой же квартиры и скрылись с места происшествия. Подозреваемые по делу были задержаны еще тогда, а сегодня в СК рассказали подробности расследования.

— Сотрудниками милиции по подозрению в совершении вышеуказанного преступления было задержано пятеро минчан. В ходе следствия установлено, что незадолго до случившего компания распивала спиртные напитки. Во время застолья один из участников рассказал о своем конфликте с мужчиной из соседнего дома и предложил ему отомстить. После чего они купили на заправке несколько литров бензина, разлили его в стеклянные бутылки, тем самым изготовили не менее шести «коктейлей Молотова», и направились к дому потерпевшего. Согласно заключению экспертизы поражающее действие самодельных зажигательных устройств основано на использовании горючих веществ, — говорится на сайте СК.

В Минске квартиру забросали «коктейлями Молотова». Итоги расследования
В Минске квартиру забросали «коктейлями Молотова». Итоги расследования

Сообщается, что все мужчины (им от 32 до 55 лет) неоднократно судимы, трое из них нигде не работают.

По результатам расследования действия четырех обвиняемых в зависимости от роли каждого из них квалифицированы по ч. 2 ст. 295-3 (незаконное изготовление, хранение и ношение предметов, поражающее действия которых основано на использовании горючих веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 218 (умышленное уничтожение имущества и повреждение имущества, совершенные общеопасным способом и повлекшие причинение ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ко всем применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд. В отношении еще одного фигуранта уголовное преследование прекращено за отсутствием в его деянии состава преступления.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ноябре 2020-го стало известно о громком происшествии, случившемся на улице Берута в Минске. Как тогда сообщали следователи, неизвестные зашли в подъезд дома и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какие курсы доллара и евро установили обменники 1 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by