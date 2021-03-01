Ужесточенный КоАП, сдерживание цен и сигареты. Что изменилось с 1 марта

Источник материала: Onliner

Главное изменение первого дня весны — начал действовать новый Кодекс об административных правонарушениях. Это значит, что ужесточается ответственность за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, неповиновение должностному лицу, вводятся штрафы за незаконное использование флагов. Новшества есть и в ПИКоАП. С 1 марта начинает действовать ограничение по росту цен на продукты и лекарства. Плюс по традиции подорожали сигареты. А еще просят поберечь щуку и пока не ловить ее.

За несанкционированную акцию — штраф до 2,9 тысячи рублей

По новому КоАП нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, совершенное участником таких мероприятий, а также публичные призывы к их организации или проведению будут караться штрафом в размере до 100 базовых величин (1 базовая сейчас 29 рублей, так что штраф может составить до 2,9 тысячи рублей), или общественными работами, или административным арестом. До этого ст. 23.34 КоАП предполагала предупреждение, или штраф до 30 базовых величин, или административный арест. В новом КоАП статья «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» имеет обновленный номер 24.23.

Статья о вовлечении несовершеннолетнего в антиобщественное поведение дополнена положением «Вовлечение несовершеннолетнего в участие в собрании, митинге, уличном шествии, демонстрации, пикетировании, ином массовом мероприятии, проводимых с нарушением установленного порядка». Штраф по данной статье составляет от 5 до 30 базовых величин — это от 145 до 870 рублей.

Увеличен в новом КоАП и штраф за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных обязанностей. Он составляет от 2 до 100 базовых величин (ранее от 2 до 50), или от 58 рублей до 2,9 тысячи. Статья предусматривает также санкции в виде общественных работ или административного ареста.

Выросли и взыскания по статье за умышленное блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий, установки постов или иным способом. Появилась также статья, предусматривающая ответственность за нарушение правил пользования водителями звуковыми сигналами в месте проведения массового мероприятия. Штраф по ней составляет до 10 базовых величин (290 рублей) с лишением прав сроком до года или без лишения.

Кодекс также дополнен новой статьей «Незаконное использование и изготовление флагов, вымпелов, плакатов, эмблем, символов и т. д.». «Использование запрещенных законодательными актами флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов, а равно изготовление таких флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов с целью их распространения влекут наложение штрафа от 5 до 20 базовых величин для физического лица (от 145 до 580 рублей. — Прим. Onliner), для индивидуальных предпринимателей — от 10 до 40 базовых (от 290 до 1160 рублей), а для юридического лица — от 20 до 60 базовых величин (от 580 до 1740 рублей)», — сказано в первой части этой статьи.

А что нового в ПИКоАП?

В Процессуально-исполнительном кодексе об административных правонарушениях не такие масштабные изменения. Как пояснял директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов, «большинство административных правонарушений, относящихся к категориям административных проступков и значительных административных правонарушений, с согласия правонарушителя будут разрешаться в ускоренном порядке». Установлен упрощенный порядок разбирательства на месте совершения правонарушения при признании физическим лицом своей вины.

Еще одно новшество — расширение перечня оснований для закрытого рассмотрения дела об административном правонарушении. Так, суд сможет рассмотреть дело в закрытом порядке для обеспечения безопасности участников административного процесса, их близких родственников.

Сдерживание цен

С 1 марта рост цен на определенные товары не должен превышать 0,2% в месяц. В этот список входят 62 наименования социально значимых товаров. Среди них каши, молочка, мясо, рыба, детские смеси, сахар, спички и так далее. Кроме этого, нельзя будет повышать цены более чем на 0,2% и на медикаменты из перечня социально значимых. Их в списке 50.

«Целевая задача решения Правительства — гарантия справедливых цен на позиции продовольственных товаров и лекарственных средств ежедневного спроса. При этом в перечень включены лекарственные средства отечественного производства, а продовольственные товары в основном производятся в Республике Беларусь», — было сказано в комментарии на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Прибавят в цене сигареты

Судя по данным на сайте Министерства по налогам и сборам, Гродненская табачная фабрика «Неман» прибавит 10 копеек к некоторым видам Kent и Vogue.

На 3—5 копеек подорожают некоторые виды сигарет «Корона», на 5 копеек — «Форт» и Monte Carlo, на 5—10 копеек — Camel, Winston и Sobranie — на 10 копеек. Это новые цены от ООО «Табак-Инвест».

Сигареты L&M, Marlboro и Parliament от ООО «Интер-Тобакко» подорожают на 10 копеек.

Импортируемые «Беларусьторгом» некоторые виды Dunhill тоже прибавили 10 копеек.

Нельзя ловить щуку

С 1 марта везде, кроме Витебщины, запрещено ловить щуку. Охранные меры связаны с началом нереста. Запрет будет действовать по 15 апреля. В Витебской области его введут чуть позже — с 9 марта по 25 апреля.

Нарушителям грозят штрафы. За каждую незаконно добытую щуку взыскивается вред в тройном размере — по 9 базовых величин (это 261 рубль). Также нарушителю может быть назначен штраф в размере до 30 базовых величин согласно ст. 16.25 нового КоАП. Причинение вреда на сумму 100 и более базовых величин влечет уголовную ответственность по ст. 281 УК и еще более суровые санкции.