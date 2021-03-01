«Золотой» Nissan GT-R с гравюрами на кузове продают за $550 тысяч

Источник материала: Onliner

Глядя на этот Nissan, можно подумать, что его достали археологи из потайной комнаты пирамиды Хеопса. На самом деле этот украшенный гравюрами R35 GT-R был построен в 2016 году японской компанией Kuhl Racing. Сейчас машину пытаются продать в Дубае.





Весь кузов уникального спорткара дорабатывался вручную. После того как сложный рисунок был готов, автомобиль был покрыт «золотой» краской и хромированными панелями. Японцы не сообщили, сколько времени ушло на доработку этого Nissan, но, судя по цене в $550 тысяч, сил было потрачено немало.





От стокового GT-R данный экземпляр отличается не только обвесом и цветом кузова. Здесь еще черные диски с хромированным ободом и матовыми спицами, заниженная подвеска, уникальный спойлер.





3,8-литровый твин-турбо V6 тоже подвергся доработкам и выдает 820 л. с. На спорткар установили титановый выхлоп. В салоне можно заметить пару «золотых» акцентов и кресла Recaro. Пробег у машины составляет всего 6 тысяч километров. В салоне не курили.















