﻿ «Золотой» Nissan GT-R с гравюрами на кузове продают за $550 тысяч. 21.by
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«Золотой» Nissan GT-R с гравюрами на кузове продают за $550 тысяч

01.03.2021 11:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Глядя на этот Nissan, можно подумать, что его достали археологи из потайной комнаты пирамиды Хеопса. На самом деле этот украшенный гравюрами R35 GT-R был построен в 2016 году японской компанией Kuhl Racing. Сейчас машину пытаются продать в Дубае.

«Золотой» Nissan GT-R с гравюрами на кузове продают за 0 тысяч

Весь кузов уникального спорткара дорабатывался вручную. После того как сложный рисунок был готов, автомобиль был покрыт «золотой» краской и хромированными панелями. Японцы не сообщили, сколько времени ушло на доработку этого Nissan, но, судя по цене в $550 тысяч, сил было потрачено немало.

«Золотой» Nissan GT-R с гравюрами на кузове продают за 0 тысяч

От стокового GT-R данный экземпляр отличается не только обвесом и цветом кузова. Здесь еще черные диски с хромированным ободом и матовыми спицами, заниженная подвеска, уникальный спойлер.

«Золотой» Nissan GT-R с гравюрами на кузове продают за 0 тысяч

3,8-литровый твин-турбо V6 тоже подвергся доработкам и выдает 820 л. с. На спорткар установили титановый выхлоп. В салоне можно заметить пару «золотых» акцентов и кресла Recaro. Пробег у машины составляет всего 6 тысяч километров. В салоне не курили.

«Золотой» Nissan GT-R с гравюрами на кузове продают за 0 тысяч
«Золотой» Nissan GT-R с гравюрами на кузове продают за 0 тысяч
«Золотой» Nissan GT-R с гравюрами на кузове продают за 0 тысяч
«Золотой» Nissan GT-R с гравюрами на кузове продают за 0 тысяч
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Глядя на этот Nissan, можно подумать, что его достали археологи из потайной комнаты пирамиды Хеопса. На самом деле этот украшенный гравюрами R35 GT-R был построен в 2016...
 
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