В Солигорске при задержании и в РОВД избивали стачкомовцев

28 февраля в лесопарковой полосе в Солигорске задержали семь человек — четырех девушек и трех парней. Трех из задержанных девушек отпустили.





Они рассказали, что милиционеры их избивали, в том числе били по голове, сообщает ТГ-канал стачкома "Беларуськалия". Били при задержании, потом в автобусе. В автобус также распылили перцовый газ.





Потом задержанных, по их словам, били в РОВД.





Задержанными остаются стачкомовцы Антон Демков, Константин Детеев, Андрей Могилевец, Анна Осипенко.





Есть сведения, что после этого дома у задержанных прошли обыски.