ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Солигорске при задержании и в РОВД избивали стачкомовцев

01.03.2021 11:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Об этом рассказали сами задержанные. Милиция пока не отреагировала.
1 из 2
28 февраля в лесопарковой полосе в Солигорске задержали семь человек — четырех девушек и трех парней. Трех из задержанных девушек отпустили.

Они рассказали, что милиционеры их избивали, в том числе били по голове, сообщает ТГ-канал стачкома "Беларуськалия". Били при задержании, потом в автобусе. В автобус также распылили перцовый газ. 

Потом задержанных, по их словам, били в РОВД.

Задержанными остаются стачкомовцы Антон Демков, Константин Детеев, Андрей Могилевец, Анна Осипенко.

Есть сведения, что после этого дома у задержанных прошли обыски.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом рассказали сами задержанные. Милиция пока не отреагировала.
 
Новости дня
Новости разные
 
Храните деньги в банке. Трехлитровой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by