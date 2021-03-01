Какие курсы доллара и евро установили обменники 1 марта

Источник материала: Tut.by

Курсы доллара и евро на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 1 марта снижаются. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 1 марта

На торгах курс доллара снизился на 0,21% — до 2,6001 рубля, евро упал на 0,74% — до 3,1427 рубля, а курс российского рубля вырос на 0,33% — до 3,5142 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.57.

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Цептер Банк), а ниже всего — 2,603 рубля (Альфа-Банк, Абсолютбанк, Белорусский народный банк, Технобанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Технобанке, Франсабанке — 2,598 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Белорусском народном банке, БПС-Сбербанке, Цептер Банке — 3,19 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке — 3,144 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Банке Дабрабыт — 3,143 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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