|
Какие курсы доллара и евро установили обменники 1 марта
Источник материала: Tut.by
Курсы доллара и евро на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 1 марта снижаются. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
Что происходит на торгах 1 марта
На торгах курс доллара снизился на 0,21% — до 2,6001 рубля, евро упал на 0,74% — до 3,1427 рубля, а курс российского рубля вырос на 0,33% — до 3,5142 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.57.
Какие курсы валют установили обменники
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Цептер Банк), а ниже всего — 2,603 рубля (Альфа-Банк, Абсолютбанк, Белорусский народный банк, Технобанк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Технобанке, Франсабанке — 2,598 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Белорусском народном банке, БПС-Сбербанке, Цептер Банке — 3,19 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке — 3,144 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Банке Дабрабыт — 3,143 рубля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)