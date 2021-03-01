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В Лиозненском районе грузовик насмерть сбил мужчину
Источник материала: Tut.by
Авария произошла около 23 часов 28 февраля на трассе Витебск — Лиозно — граница России,
44-летний водитель грузового Volvo при встречном разъезде сбил 31-летнего пешехода, который шел по дороге.
Мужчина получил травмы и умер на месте происшествия.
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44-летний водитель Volvo при встречном разъезде сбил 31-летнего пешехода, который шел по дороге.
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