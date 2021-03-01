В Лиозненском районе грузовик насмерть сбил мужчину

Источник материала: Tut.by

Авария произошла около 23 часов 28 февраля на трассе Витебск — Лиозно — граница России, сообщает МВД.

44-летний водитель грузового Volvo при встречном разъезде сбил 31-летнего пешехода, который шел по дороге.

Мужчина получил травмы и умер на месте происшествия.