В Ираке замечен редкий карабин, от которого отказались вскоре после создания

Источник материала: Tut.by

В Ираке заметили весьма редкий и интересный карабин из Чехословакии, который пробыл на вооружении считаные годы, однако успел засветиться во множестве локальных военных конфликтов. Снимок опубликовал владелец твиттер-аккаунта, посвященного оружию, Calibre_Obscura.

It seems that Iraqi modifications to this vz. 52/57 aren’t any better than usual. pic.twitter.com/1wIFBkDBRe — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) February 28, 2021

«Похоже, что иракские модификации vz.52/57 ничуть не лучше обычных», — гласит подпись к фото. Речь идет о сравнительно малоизвестном чехословацком карабине vz.52 версии 57. Оружие разработали инженеры Чехословакии вскоре после Второй мировой войны. Как и оружейники многих других стран, они пришли к выводу, что необходим новый патрон мощнее пистолетного, но слабее винтовочного. Итогом разработок стал промежуточный боеприпас 7.5×45 мм Vz.52 — под него и сделали самозарядный карабин с таким же названием. Патрон примерно соответствует советскому 7,62×39б, а карабин занимал ту же нишу, что и советский СКС.

Правда, история оружия на чехословацкой службе оказалась недолгой. Вступив в 1955 году в Организацию Варшавского договора, Чехословакия обязалась уже через два года отказаться от своего патрона и принять на вооружение советский 7,62×39. Часть карабинов Vz.52 перестволили под новый боеприпас — так и появилась версия Vz.52/57.

Однако всего через год на вооружение поступил исключительно удачный автомат vz.58, и карабины стали не нужны. В итоге их практически полностью продали на экспорт — в основном в страны третьего мира, боровшиеся с колониализмом. Так vz.52 довелось пострелять в целом ряде войн второй половины ХХ века — как правило, в руках различных партизан. К примеру, множество карабинов отправили на Кубу, а когда кубинцы вмешались в ангольскую войну, 12 000 vz.52/57 было поставлено в Анголу.

Технически карабин — самозарядное оружие, основано на принципе отвода пороховых газов через специальный поршень, расположенный вокруг ствола. Запирание затвора — перекосом, питание — из отъемных коробчатых магазинов на 10 патронов (при этом магазины можно пополнять и не снимая, из обойм, вставляемых сверху). Карабин, замеченный в Ираке, снабжен оптикой, передними сошками и подствольным фонарем.