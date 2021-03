В Ираке замечен редкий карабин, от которого отказались вскоре после создания

Источник материала: Tut.by

В Ираке заметили весьма редкий и интересный карабин из Чехословакии, который пробыл на вооружении считаные годы, однако успел засветиться во множестве локальных военных конфликтов. Снимок опубликовал владелец твиттер-аккаунта, посвященного оружию, Calibre_Obscura.