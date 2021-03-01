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Часть улицы Кулешова на пять месяцев закрыли для движения транспорта
Источник материала: Tut.by
Часть улицы Кулешова закрыли для движения транспорта до 30 июля. Соответствующее решение Мингорисполкома
Ограничения вводятся в связи с ремонтными и иными работами. Согласно документу, движение транспортных средств и самоходных машин ограничено по улице Кулешова от пересечения с 2-м Подшипниковым переулком до пересечения с 1-м Юношеским переулком, на участке от пересечения с 1-м Юношеским переулком до пересечения с улицей Федотова, а также от пересечения с улицей Федотова до пересечения с улицей Айвазовского с 01.00 1 марта до 24.00 30 июля.
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