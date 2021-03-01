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На Багамах обнаружили большой металлический шар с надписями на русском языке

01.03.2021 11:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мэнон Клэрк (Manon Clarke) из Великобритании прогуливалась по багамскому пляжу во время отдыха с семьей и наткнулась на непонятную железную сферу, покрытую надписями на русском языке. Об этом говорится в материале Independent.


Фото: Manon Clarke

По форме «устройство» напоминает шар, материал — железо. В заметке говорится, что поднять его не смогли несколько человек: сфера оказалась достаточно массивной.

В дальнейшем при более подробном изучении находки на ней обнаружились надписи, сделанные на русском языке. В них говорится, что вес сферы — 41 килограмм, объем — 43 литра и что она способна выдержать температуру от минус 170 до минус 196 градусов по Цельсию.

Марк Морабито (Mark Morabito), председатель правления американской компании Virgin Galactic — фирмы, входящей в Virgin Group и планирующей организовывать туристические суборбитальные космические полеты, — в комментарии для Independent заявил, что находка является баком с гидразином, который отвалился от какой-то ракеты. Гидразин — это химическое вещество, используемое для создания ракетного топлива.


Фото: Manon Clarke

С тем, что это бак с гидразином, согласился и доктор Мартин Арчер (Dr Martin Archer) из Имперского колледжа Лондона. Похожее мнение высказала и доктор Сара Хадспит (Dr Sarah Hudspith) из британского Университета Лидса. Она добавила, что «объект может быть родом с Кубы с учетом того, что Куба была союзником СССР, откуда получала все виды вооружения».

Впрочем, насколько стара эта сфера и как точно появилась на Багамах, доподлинно неизвестно. Марк Морабито и вовсе полагает, что она изготовлена не ранее 2018 года.

 
 
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По форме «устройство» напоминает шар, материал - железо. В заметке говорится, что поднять его не смогли несколько человек: сфера оказалась достаточно массивной.
 
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