|
Минобороны показало, в каких условиях живут миротворцы в Карабахе
01.03.2021 11:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Городки миротворцев построены в Степанакерте и Маргуни, сообщает Минобороны России. Домики для военнослужащих – это контейнеры, объединенные в общее пространство.
В таких городках оборудованы казармы для миротворцев, пункты питания. Для удобства военнослужащих установлены стиральные машины, есть и комната с гладильными досками и утюгами.
Оборудовано и место для отдыха с большим телевизором, где можно посмотреть любимые фильмы.
По информации ведомства, для российского миротворческого контингента в Карабахе построено уже восемь таких городков.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты тыла возвели для российских миротворцев, несущих службу в Нагорном Карабахе, модульные городки. Смотрите на видео, какие условия создают для военных.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)