ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минобороны показало, в каких условиях живут миротворцы в Карабахе

01.03.2021 11:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Городки миротворцев построены в Степанакерте и Маргуни, сообщает Минобороны России. Домики для военнослужащих – это контейнеры, объединенные в общее пространство.

В таких городках оборудованы казармы для миротворцев, пункты питания. Для удобства военнослужащих установлены стиральные машины, есть и комната с гладильными досками и утюгами.

Оборудовано и место для отдыха с большим телевизором, где можно посмотреть любимые фильмы.

По информации ведомства, для российского миротворческого контингента в Карабахе построено уже восемь таких городков.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты тыла возвели для российских миротворцев, несущих службу в Нагорном Карабахе, модульные городки. Смотрите на видео, какие условия создают для военных.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко возвращается к «классике»: борется с посредниками и зарплатами в конвертах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by