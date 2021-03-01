Минобороны показало, в каких условиях живут миротворцы в Карабахе

Источник материала: Sputnik Беларусь

Городки миротворцев построены в Степанакерте и Маргуни, сообщает Минобороны России. Домики для военнослужащих – это контейнеры, объединенные в общее пространство.

В таких городках оборудованы казармы для миротворцев, пункты питания. Для удобства военнослужащих установлены стиральные машины, есть и комната с гладильными досками и утюгами.

Оборудовано и место для отдыха с большим телевизором, где можно посмотреть любимые фильмы.

По информации ведомства, для российского миротворческого контингента в Карабахе построено уже восемь таких городков.

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