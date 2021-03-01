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«Подсознательно каждый уже примеряет на себя тюремную робу»

01.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Как легко лагерный уклад вошёл в нашу жизнь.

— Когда читаешь дневники людей, живших во время революций, голода, репрессий, войны и других страшных событий, всегда поражаешься той обыденности, с которой они рассказывают об ужасных вещах, — пишет Телеграм-канал Сталингулаг.

Только вчера они обсуждали музыку, сегодня уже вскользь упоминают, что посадили близкого им человека, потом идут рассуждения о том, где купить картошку, и снова размышления, теперь уже на тему литературы, потом опять о потерях и так далее.

А ты читаешь и не можешь поверить, с какой скоростью человек адаптируется к новым реалиям.

Обратите внимание, как сегодня изменился язык в соцсетях. Те, кто совсем недавно строил маршруты путешествий, ожидая открытия границ, сейчас сравнивают тюрьмы и выясняют где сидеть тяжелее всего. Как быстро все стали ориентироваться, что зоны, оказывается, бывают «красные» и «чёрные». Теперь все знают, чем спецприёмник отличается от СИЗО, и СИЗО с ШИЗО тоже никто не спутает. Знают, как правильно собирать передачу, что туда можно упаковывать, а что нельзя.

Вот так плавно и легко лагерный уклад вошёл в нашу жизнь, и вещи, которые раньше, казалось бы, касались только тех, кому в чём-то не повезло, теперь касаются всех. Подсознательно каждый уже примеряет на себя тюремную робу, и это, на самом деле, по-настоящему страшно

 
 
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