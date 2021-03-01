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Лукашенко: «Надо раз и навсегда пресечь гадину, чтобы эта гидра никогда голову у нас не подняла»

01.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Речь идет о зарплатах в конверете. Которую, если верить Павлу Латушко, получают даже белорусские министры.

Александр Лукашенко предлагает рассмотреть вопрос о введении ответственности за получение зарплат в конвертах, сообщает пресс-служба главы государства.

— По зарплатам в конвертах мы без вас не обойдемся, заявил правитель, принимая с докладом председателя Комитета госконтроля Василия Герасимова. — Надо раз и навсегда пресечь эту гадину, чтобы эта гидра никогда голову у нас не подняла. Я не скажу, что у нас это расцветает, но это есть. И даже на меня выходят коммерсанты отдельные, бизнесмены и жалуются: мы вот платим по ведомости, все как положено (и от этого же начисление идет в социальные фонды). А вот там не платят. Даже конкретные называют фирмы.

Примечательно, что войну с зарплатами в конверте Лукашенко ведет уже очень давно. Этот вопрос он поднимал и полтора месяца назад.

— И конверты… Сегодня меня услышат некоторые руководители. У нас зарплата в конвертах процветает, мы на это спокойно взираем. Жесточайшее наказание! Примите это к исполнению немедленно, — заявлял правитель на совещании в январе.

Любопытно, что не так давно Павел Латушко рассказал о «тайных зарплатах» топ-чиновников. Экс-министр культуры утверждает, что белорусские министры, например, получают 600 евро в конвертах плюс к официальной зарплате. Павел Латушко признался, что и сам принимал такие конверты.

— Ни много ни мало — 600 евро ежемесячно получают чиновники. Это секретная ведомость, индивидуальная. Каждый из них может получать больше. Премьер может получать и тысячи [евро], глава парламента — тысячи, министр — 600. Самое интересное, что дополнительная зарплата в конверте не выплачивается в белорусских рублях, а именно в евро, — заявил Павел Латушко.

 
 
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Речь идет о зарплатах в конверете. Которую, если верить Павлу Латушко, получают даже белорусские министры.
 
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