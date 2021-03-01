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Категорически отрицаемое президентом Беларуси событие произошло
Источник материала: UDF
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press
По его словам, вопросы привлечения кредитных ресурсов «сейчас прорабатываются».
«Инфраструктуру надо развивать», - сказал министр, не уточнив, о какой сумме кредита идет речь. Юрия Селиверстова
Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко попросит у лидера России Владимира Путина кредит в размере 3 млрд долларов. Эта тема должна была обсуждаться на встрече в Сочи. Белорусский правитель отрицал, что едет в Россию за кредитом.
В декабре 2020 года Беларусь заключила соглашение с Россией о предоставлении кредита на 1,5 млрд долларов. Первый транш был получен перед Новым годом.
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Ранее белорусский правитель отрицал, что едет в Россию за кредитом.
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