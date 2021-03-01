Источник материала: UDF



Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Категорически отрицаемое президентом Беларуси событие произошло Ранее белорусский правитель отрицал, что едет в Россию за кредитом.

По его словам, вопросы привлечения кредитных ресурсов «сейчас прорабатываются».«Инфраструктуру надо развивать», - сказал министр, не уточнив, о какой сумме кредита идет речь.БелТА.Ранее сообщалось, что президент Беларусипопросит у лидера Россиикредит в размере 3 млрд долларов. Эта тема должна была обсуждаться на встрече в Сочи. Белорусский правитель отрицал, что едет в Россию за кредитом.В декабре 2020 года Беларусь заключила соглашение с Россией о предоставлении кредита на 1,5 млрд долларов. Первый транш был получен перед Новым годом.