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Категорически отрицаемое президентом Беларуси событие произошло

01.03.2021 12:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Категорически отрицаемое президентом Беларуси событие произошло
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press
Москва и Минск начали переговоры о предоставлении Беларуси очередного кредита. Об этом сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов.

По его словам, вопросы привлечения кредитных ресурсов «сейчас прорабатываются».

«Инфраструктуру надо развивать», - сказал министр, не уточнив, о какой сумме кредита идет речь. Юрия Селиверстова цитирует БелТА.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко попросит у лидера России Владимира Путина кредит в размере 3 млрд долларов. Эта тема должна была обсуждаться на встрече в Сочи. Белорусский правитель отрицал, что едет в Россию за кредитом.

В декабре 2020 года Беларусь заключила соглашение с Россией о предоставлении кредита на 1,5 млрд долларов. Первый транш был получен перед Новым годом.
 
Теги: Минск
 
 
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Ранее белорусский правитель отрицал, что едет в Россию за кредитом.
 
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