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Лукашенко пригрозил закрытием частным аптекам из-за роста цен. Но самые высокие цены, как правило, в государственной "Белфармации"
Источник материала: Партизан
Лукашенко пригрозил частным аптекам закрытием - «будут работать только государственные».
Лукашенко пригрозил частным аптекам закрытием («будут работать только государственные»), если аптеки не пресекут рост цен на лекарства, которые, напомним, подорожали из-за введения властями 10%-ой ставки НДС на ввоз и продажу лекарств и медизделий.
То есть власти дерут с аптек 10% от стоимости любого лекарства и требуют, чтобы эти лекарства аптеки продавали себе в убыток.
Еще один момент: Лукашенко угрожает закрыть частные аптеки из-за роста цен. Дескать, «будут работать только государственные». Но зайдите на Tabletka.by, наберите любое лекарство - как минимум в 90% случаев в госсети "Белфармация" оно будет стоить дороже.
Может, поэтому и хочет закрыть, чтобы у беларусов просто не было выбора, и власти наживались за нас счет, в том числе и на наших болезнях.
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Лукашенко пригрозил закрытием частным аптекам из-за роста цен. Но самые высокие цены, как правило, в государственной "Белфармации"
Лукашенко пригрозил частным аптекам закрытием - «будут работать только государственные».
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