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Как служили в Вооруженных силах будущие президенты стран Содружества
01.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Совпадение или нет?
И тогда вода нам как земля.
Тихоокеанский флот. Восточные рубежи страны. Там с 1971 по 1974 год проходил срочную службу будущий президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Малая родина Эмомали Рахмона – Дангара. Для сельских парней служба в Вооруженных силах – святая обязанность. Провожать юношу в армию собирались все – от мала до велика.
«Проводы были большим праздником – готовили плов и другие блюда. Все время звучала музыка, было очень весело и радостно. Это начиналось с момента провода призывников из дома и заканчивалось на железнодорожных станциях, откуда призывники на поездах уезжали служить в разные точки бывшего Союза», – вспоминает ветеран труда Сафар Пиронов.
Тихоокеанский флот – мечта любого призывника. Пока доедешь – всю страну посмотришь. Эмомали Рахмона отправили в Приморский край. Но перед этим была «учебка» в Хабаровске, где занимались строевой и управляли катером.
На флот тогда и сегодня брали лучших – ребят с отличием в учебе, богатырским здоровьем, кристально чистой биографией и рабочей специальностью.
За три года Эмомали Рахмон дослужился до старшины первой статьи – аналог сержанта на суше.
«Волевые задатки, ты можешь влиять на людей и вести их за собой. Можешь учить – то есть ты их превосходишь по профессиональной подготовке по данной специальности и должности. Это, еще раз говорю, не каждому дается», – добавляет Юрий Сыромятников.
Комбату сделать связь любой ценой,
Сержантские погоны были и у Садыра Жапарова. 1987 год, сибирский поселок Коченёво. В 235-м полку связи принимают новобранцев. Будущего президента Кыргызстана распределяют на радиотелеграф. Войска связи называют нервом армии. Без них невозможно эффективно управлять частями, а значит, и победить. Для службы годились ребята с хорошим слухом и отменной физической подготовкой.
«Там одни выносные антенны весят по 95 килограмм. Это нормативы их установки и введения в строй. Это же надо выполнять», – отмечает военный эксперт Андрей Кошкин.
Студенту Института физкультуры Жапарову сдать такие нормативы – не проблема. За два года он дослужился до должности начальника управления радиотелеграфа и награды «Отличник Советской Армии».
«Такая служба, наверное, в значительной степени и сформировала у Жапарова качества, которые привели его к столь высокой должности – президента страны», – считает военный эксперт.
И вновь пограничную службу несем,
В 1975-м служить пошел и Александр Лукашенко.
«Я единственный сын у матери, был уже с высшим педобразованием. Помню, майор мне говорит: «У тебя скоро сын родится (я уже женат был), пойдешь в Брестский пограничный отряд – здесь на месте, ближе», – вспоминал президент Беларуси Александр Лукашенко.
Так будущий президент Беларуси отправился защищать западные границы страны. Правда, обещанных майором условий «поближе, да полегче» не получилось. Лукашенко познал все тяготы и лишения армейской жизни.
Я прошу, хоть ненадолго,
«Мое первое место работы – органы государственной безопасности после окончания высшего учебного заведения – Ленинградского государственного университета», – рассказывал президент России Владимир Путин.
На юридический факультет ЛГУ Владимир Путин поступил не случайно.
«Я просто пошел в приемную КГБ СССР. У меня же рабочая семья, связей не было – куда мне идти, я пошел в приемную прям. Вышел мужик симпатичный говорит: «Тебе чего?» Я говорю: «Я вот хочу». Он серьезно ко мне отнесся, сказал, что надо поступить в вуз, любой, но лучше на юрфак. С этого момента я перестал заниматься физикой и химией», – вспоминал Путин.
Путин признавался: работу в КГБ представлял «по романтическим рассказам о разведчиках». Романтика в органах госбезопасности, где он дослужился до звания подполковника, началась со скучной работы в секретариате.
В 1985-м Путин окончил Краснознаменный институт КГБ и на пять лет отправился в командировку в Дрезден. Формально работал директором Дома немецко-советской дружбы. В 1989-м
Никто из немцев в ту ночь в здание КГБ не вошел. В Германии эту историю знают хорошо. В России о ней известно мало. Об операциях разведчиков рассказывают спустя десятилетия, а некоторые так и остаются тайной, как и сами имена бойцов невидимого фронта.
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Отличники боевой и политической подготовки. Эмомали Рахмон служил на Тихоокеанском флоте, Александр Лукашенко охранял рубежи страны, Садыр Жапаров был связистом,...
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