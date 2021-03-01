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Бывший главный тренер хоккейного «Динамо-Минск» умер в возрасте 69 лет
Источник материала: UDF
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Борис Косарев — воспитанник челябинского хоккея. Он играл местный «Трактор» до 1972 года, а потом переехал в Минск, став игроком «Торпедо» (в 1976-м переименовано в «Динамо»).
Завершил карьеру в 29 лет в 1980-м году.
С 1982 по 1985 годы был главным тренером минского «Динамо». После распада СССР работал в минской «Юности», новополоцком «Химике» и юниорской сборной Беларуси.
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С 1982 по 1985 годы Борис Косарев был главным тренером минского «Динамо».
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