На аукцион выставили участки с недостроенными домами под Минском. Что, где и почем?

Источник материала: Tut.by

26 марта с аукциона разыграют участки, изъятые у бывших владельцев. В этот раз лотов много. Среди вариантов — участки с «недостроями» в Дзержинском, Смолевичском, Березинском и Минском районах. Многие выставляются повторно, некоторые — впервые. Realt.by объехал ближайшие к Минску населенные пункты — Колодищи, Семково, Старина и Прилукская Слобода. Вот что можно здесь купить.

Колодищи, квартал № 2, участок № 19 (Лот № 1)

Первый лот — участок, площадью 15,82 сотки в Колодищах (квартал № 2). Земельный надел угловой, заросший, чуть холмистый. Подъехать к участку можно со стороны улиц Александровская и Жемчужная, напротив земельного надела лесополоса. Подъезд асфальтирован, из коммуникаций есть электричество и газ, рядом — дорогие коттеджи и хорошие дома.







Что касается «недостроя», то на участке мы обнаружили фундамент площадью 222 «квадрата». Организатор торгов оценил готовность строения в 12%. Выглядит незавершенное строительство так. Торги за лот начнутся с 51 535 рублей.









Общая площадь участка — 15,82 сотки; Первоначальная стоимость земельного участка — 51 535,46 рублей (в том числе 9 535,46 рублей за строение) Координаты участка: 53°56'52.0"N 27°45'13.4"E; Расстояние до МКАД: 8,4 км.

Колодищи, квартал № 718, участок № 6 (Лот № 2)

В агрогородке Колодищи разыграют еще один б/у участок. Земельный надел выделен в жилом квартале № 718. Особенность застройки — обособленность (квартал окружен лесом) и нарезка участков по окружности, поэтому все земельные наделы имеют трапециевидную форму. Площадь вакантного «лепестка» земли 13,70 соток.









Из коммуникаций здесь также есть электричество и газ, рядом преимущественно жилые дома. Бывший собственник успел возвести на участке только железобетонный фундамент площадью 144 кв.м.









Общая площадь участка — 13,70 сотки; Первоначальная стоимость земельного участка — 44 782,24 рублей (В том числе 7 782,24 рублей за строение) Координаты участка: 53°55'06.1″N 27°46'27.5″E; Расстояние до МКАД: 9,8 км.

Старина, участок № 4 (Лот № 3)

Недалеко от агрогородка Колодищи размещается деревня Старина. Здесь с аукциона разыграют 15 соток земли с «недостроем». От бывшего собственника на участке остался бетонный фундамент площадью 121 «квадрат», который не видно под снегом. Дальше стройка не продвинулась, а земельный надел был изъят и выставлен на торги повторно.









Сам участок холмистый. Форма прямоугольная, почти до самой территории ведет асфальтированная дорога. Из коммуникаций заявлены электричество и газ, по соседству жилые и строящиеся дома.









Общая площадь участка — 15 соток; Первоначальная стоимость земельного участка — 33 134,24 рублей (в том числе 6 539,24 рублей за строение) Координаты участка: 53°57'05.3″N 27°50'43.4″E; Расстояние до МКАД: 14 км.

Семково (Лот № 8)

Семково — популярный населенный пункт недалеко от Минска. До МКАД отсюда всего 7 километров, до набережной Заславского водохранилища — 15 минут пешком. Спрос на землю в агрогородке есть, а финальные цены участков, разыгрываемых с аукциона, зачастую в несколько раз выше стартовых. Так, к примеру, на торгах 26 февраля 14,2 сотки земли были выставлены за 40 тысячи рублей, а ушли с молотка за 142 тысячи рублей.

На аукцион 26 марта выставили большой участок с «недостроем». Площадь земельного надела почти 20 соток, стартовая цена — порядка 61,7 тысячи рублей.









Территория холмистая, заросшая травой и молодыми деревьями. Бывший владелец успел возвести блочный бетонный фундамент площадью 151 «квадрат». Выше фундамента дело не пошло. Готовность строения на сегодня — всего 5%.









Общая площадь участка — 19,93 сотки; Первоначальная стоимость земельного участка — 61 747,53 рублей (в том числе 5 747,53 рублей за строение) Координаты участка: 54°00'28.6"N 27°26'08.6"E; Расстояние до МКАД: 7 км.

Прилукская Слобода, участок № 202 (Лот № 11)

Участок в Прилукской Слободе — не только самый близкий к Минску, но и самый дорогой лот предстоящих торгов. Несколько раз земельный надел выставлялся на аукцион за 133,4 тысячи рублей, но безрезультатно. А в октябре 2020 года стартовую цену участка подняли до 150,3 тысячи рублей, что не помогло найти нового владельца.









26 марта участок попробуют продать вновь. Напомним, на территории начато строительство дома, пятно застройки — почти 300 «квадратов»; стены, подвал, фундамент, перегородки и перекрытия выполнены из железобетонных блоков. Незавершенное строение оценено в 91,1 тысячи рублей. Из коммуникаций в населенном пункте есть газ и электричество.













Общая площадь участка — 15,47 сотки; Первоначальная стоимость земельного участка — 150 300,60 рублей (в том числе 91 100,60 тысячи рублей за строение) Координаты участка: 53°49'07.3"N 27°28'20.7"E; Расстояние до МКАД: 4,7 км.