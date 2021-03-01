|
В Минске пьяный на BMW пробил ограждение и влетел в Ford. Видео аварии
Источник материала: Tut.by
Нетрезвый водитель устроил аварию на столичной улице Голодеда. Происшествие попало в объектив видеорегистратора.
Как
В аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
Выяснилось, что виновник ДТП был пьян. По результатам медицинского освидетельствования концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе у водителя BMW составила 1,4 промилле.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По результатам медицинского освидетельствования концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе у водителя BMW составила 1,4 промилле.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)