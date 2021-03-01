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В Минске пьяный на BMW пробил ограждение и влетел в Ford. Видео аварии

01.03.2021 12:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нетрезвый водитель устроил аварию на столичной улице Голодеда. Происшествие попало в объектив видеорегистратора.

Как сообщили в ГАИ Минска, происшествие случилось днем 27 февраля. Установлено, что 37-летний водитель BMW двигался со стороны проезда Голодеда в направлении улицы Ташкентской. При повороте направо он не справился с управлением, в результате чего автомобиль ушел в занос, пробил разделительное ограждение, выехал на встречку и влетел в стоящий Ford.

В аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.


Выяснилось, что виновник ДТП был пьян. По результатам медицинского освидетельствования концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе у водителя BMW составила 1,4 промилле.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Минск
 
 
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По результатам медицинского освидетельствования концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе у водителя BMW составила 1,4 промилле.
 
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