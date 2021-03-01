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На трех станциях минского метро запустили оплату проезда по лицу. Как это работает

01.03.2021 12:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На станциях метро «Площадь Ленина», «Немига» и «Институт культуры» оплатить проезд теперь можно с помощью биометрии — а именно по лицу. Такую опцию запустил Беларусбанк. Чтобы воспользоваться этой возможностью, сперва нужно записать слепок своего лица в мобильном приложении банка.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как сообщает Беларусбанк, оплата проезда осуществляется с помощью технологии считывания лиц.

— Считывание происходит при помощи биометрического терминала на основании слепков, сформированных пассажирами через мобильное приложение M-Belarusbank. Система распознает человека онлайн даже при повороте головы, плохом освещении или частичном перекрытии лица, например очками или медицинской маской. В потоке система распознает того, кто стоит ближе, — комментируют в банке.

Чтобы воспользоваться такой опцией, сначала нужно записать цифровой образ своего лица в мобильном приложении Беларусбанка. Для этого нужно выбрать вкладку «Смотри и плати» и сфотографировать свое лицо. После этого достаточно будет подойти к турникету и посмотреть на экран биометрического сканера, чтобы деньги за проезд списались с карты, привязанной к приложению. В банке уточняют, что цифровой образ в приложении сохраняется без самой фотографии, а биометрическая система считывает только черты лица.

— Алгоритм распознавания лиц вошел в тройку лучших алгоритмов по скорости и точности в независимом тестировании научно-исследовательского института стандартов и технологий США (NIST). Технология определяет индивидуальные черты по фиксированным точкам: расстояние между глазами, длина линии подбородка, ширина носа и еще десятки других параметров. Терминал проверяет от 75 до 125 точек на лице, чтобы построить цифровой отпечаток, который используется для поиска совпадений в базе биометрических данных. Далее уже другие алгоритмы ищут по заранее созданной базе данных и выдают процент схожести с искомым образцом данных. Если процент схожести высокий, лицо считается распознанным, — объясняют в Беларусбанке.

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Чтобы оплатить проезд таким способом, сперва нужно записать цифровой слепок своего лица.
 
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