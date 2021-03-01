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Бывший главный тренер хоккейного «Динамо-Минск» умер в возрасте 69 лет

01.03.2021 12:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 69-м году умер бывший хоккеист и тренер минского «Динамо» Борис Косарев, сообщает официальный телеграм-канал клуба.


Борис Косарев — воспитанник челябинского хоккея. Он играл за местный «Трактор» до 1972 года, а потом переехал в Минск, став игроком «Торпедо» (в 1976-м переименовано в «Динамо»).

Завершил карьеру в 29 лет в 1980-м году.

С 1982-го по 1985 год был главным тренером минского «Динамо». После распада СССР работал в минской «Юности», новополоцком «Химике» и юниорской сборной Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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На 69-м году умер бывший хоккеист и тренер минского «Динамо» Борис Косарев, сообщает официальный телеграм-канал клуба.
 
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