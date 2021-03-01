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Скорость - 165 км/ч, в крови - 2,48 промилле: СК завершил расследование смертельного ДТП под Витебском
Источник материала: Tut.by
Следователи завершили расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Витебском районе, в котором погибли два человека. Об этом
По данным следствия, вечером 11 августа 29-летний водитель BMW двигался по трассе М3 Минск — Витебск. На 257-м километре дороги он не справился с управлением и в заносе вылетел в кювет, где автомобиль перевернулся. В результате ДТП 28-летний и 46-летний пассажиры легковушки от полученных телесных повреждений умерли на месте происшествия. Ремнями безопасности они пристегнуты не были.
Автотехническая экспертиза установила, что скорость движения BMW в момент ДТП была не менее 165 км/ч. А согласно заключению судебной химической экспертизы, в крови водителя обнаружен этиловый спирт в концентрации 2,48 промилле.
По результатам расследования водителю предъявили обвинение по ч. 5 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.
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Скорость - 165 км/ч, в крови - 2,48 промилле: СК завершил расследование смертельного ДТП под Витебском
Материалы переданы прокурору для направления в суд.
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