ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Скорость - 165 км/ч, в крови - 2,48 промилле: СК завершил расследование смертельного ДТП под Витебском

01.03.2021 12:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Витебском районе, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в Следственном комитете.


Фото: СК

По данным следствия, вечером 11 августа 29-летний водитель BMW двигался по трассе М3 Минск — Витебск. На 257-м километре дороги он не справился с управлением и в заносе вылетел в кювет, где автомобиль перевернулся. В результате ДТП 28-летний и 46-летний пассажиры легковушки от полученных телесных повреждений умерли на месте происшествия. Ремнями безопасности они пристегнуты не были.

Автотехническая экспертиза установила, что скорость движения BMW в момент ДТП была не менее 165 км/ч. А согласно заключению судебной химической экспертизы, в крови водителя обнаружен этиловый спирт в концентрации 2,48 промилле.


Фото: СК

По результатам расследования водителю предъявили обвинение по ч. 5 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.


Фото: СК

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Воскресные акции солидарности с белорусами прошли во многих городах Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by