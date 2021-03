«Уникальные фотографии». Кадры воздушной заправки четырех F-35 засняли с французского самолета

Источник материала: Tut.by

В Сети появились впечатляющие фото четырех стелс-истребителей F-35A Lightning II Королевских ВВС Норвегии. Снимки, опубликованные в официальном Twitter-аккаунте Военно-воздушных сил Норвегии, были сделаны с французского самолета-заправщика C-135FR ВВС Франции. Об этом пишет The Aviationist.