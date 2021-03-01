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«Уникальные фотографии». Кадры воздушной заправки четырех F-35 засняли с французского самолета

01.03.2021 12:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сети появились впечатляющие фото четырех стелс-истребителей F-35A Lightning II Королевских ВВС Норвегии. Снимки, опубликованные в официальном Twitter-аккаунте Военно-воздушных сил Норвегии, были сделаны с французского самолета-заправщика C-135FR ВВС Франции. Об этом пишет The Aviationist.

На прошлой неделе французский самолет C-135 из эскадрильи воздушных заправщиков 4/31 Sologne выполнил задачу по дозаправке в воздухе четырех норвежских истребителей пятого поколения F-35, осуществлявших патрулирование воздушного пространства Исландии в рамках миссии НАТО.

По словам представителей ВВС Франции, такие совместные полеты позволяют экипажам поддерживать свою квалификацию и одновременно способствуют лучшей координации самолетов разных стран. Отмечается, что заправка топливом американских и французских самолетов осуществляется по-разному. Однако заправщики ВВС Франции уже имеют опыт работы с американскими воздушными судами — так, в 2017 году C-135FR заправлял бомбардировщик B-52.

Полет происходил в районе Кефлавика, Исландия. Это уже второй раз, когда норвежские F-35 используются в том районе с целью охраны воздушного пространства острова.

 
 
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