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«Уникальные фотографии». Кадры воздушной заправки четырех F-35 засняли с французского самолета
Источник материала: Tut.by
В Сети появились впечатляющие фото четырех стелс-истребителей F-35A Lightning II Королевских ВВС Норвегии. Снимки, опубликованные в официальном Twitter-аккаунте Военно-воздушных сил Норвегии, были сделаны с французского самолета-заправщика C-135FR ВВС Франции. Об этом
На прошлой неделе французский самолет C-135 из эскадрильи воздушных заправщиков 4/31 Sologne выполнил задачу по дозаправке в воздухе четырех норвежских истребителей пятого поколения F-35, осуществлявших патрулирование воздушного пространства Исландии в рамках миссии НАТО.
По словам представителей ВВС Франции, такие совместные полеты позволяют экипажам поддерживать свою квалификацию и одновременно способствуют лучшей координации самолетов разных стран. Отмечается, что заправка топливом американских и французских самолетов осуществляется по-разному. Однако заправщики ВВС Франции уже имеют опыт работы с американскими воздушными судами — так, в 2017 году C-135FR заправлял бомбардировщик B-52.
Полет происходил в районе Кефлавика, Исландия. Это уже второй раз, когда норвежские F-35 используются в том районе с целью охраны воздушного пространства острова.
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Полет проходил над Исландией.
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